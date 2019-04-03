Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba

Yerel seçim sonuçları, değerlendirmeler, analizler ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

3 Nisan Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)