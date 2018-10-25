YazarÄ±mÄ±z Ä°hsan Ã‡aralan ve 2 gazeteciye ceza

Gazeteciler HÃ¼seyin Aykol ve Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya'ya 1'er yÄ±l 10'ar ay 26'ÅŸar gÃ¼n, Ä°hsan Ã‡aralan'a ise 11 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi. Ertelendi.

Gazeteciler Hüseyin Aykol, Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya ve Ä°hsan Çaralan'Ä±n, Özgür Gündem'de nöbetçi yayÄ±n yönetmenliÄŸi yaptÄ±klarÄ± dönemde çÄ±kan bir yazÄ±da "CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret edildiÄŸi" suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davada ceza çÄ±ktÄ±. Aykol, KÄ±zÄ±lkaya ve Çaralan'a hapis cezasÄ± verilirken hükmün açÄ±klanmasÄ± ertelendi. KÄ±zÄ±lkaya, sabÄ±kasÄ± bulunduÄŸu gerekçesiyle adli kontrole tabi tutuldu.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesinin eski eÅŸ genel yayÄ±n yönetmeni Hüseyin Aykol ile gazetenin YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya ve Evrensel YazarÄ± Ä°hsan Çaralan'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DuruÅŸmada, gazeteciler ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

AKYOL VE KIZILKAYA'YA 1'ER YIL 10'AR AY 26'ÅžAR GÜN CEZA

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Aykol ve KÄ±zÄ±lkaya'ya "CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret" suçlamasÄ±yla 1'er yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme, gazetecilerin eylemlerini alenen gerçekleÅŸtirdiÄŸini iddia ederek cezayÄ± 1'er yÄ±l 9'ar aya yükseltti. Gazetecilerin aynÄ± suçu deÄŸiÅŸik zamanlarda birden fazla kez iÅŸlediÄŸini ileri süren mahkeme, cezayÄ± 2'ÅŸer yÄ±l 2'ÅŸer ay 8'er güne çÄ±kardÄ±.

Gazetecilerin yargÄ±lama sürecindeki davranÄ±ÅŸlarÄ±na atÄ±fta bulunan mahkeme, cezayÄ± 1'er yÄ±l 10'ar ay 26'ÅŸar güne indirdi. Mahkeme hakimi, Aykol hakkÄ±nda hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmederken, KÄ±zÄ±lkaya hakkÄ±nda sabÄ±kasÄ± bulunduÄŸu gerekçesiyle adli kontrol verdi.

ÇARALAN'A 11 AY 20 GÜN HAPÄ°S CEZASI

Mahkeme, Ä°hsan Çaralan için de aynÄ± suçtan 1 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Çaralan'Ä±n eylemini alenen gerçekleÅŸtirdiÄŸini ileri süren mahkeme, cezayÄ± 1 yÄ±l 2 aya çÄ±kardÄ±. Çaralan'Ä±n yargÄ±lamadaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, cezayÄ± 11 ay 20 güne indirdi. Hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar veren mahkeme, 5 yÄ±l süre ile denetimli serbestlik kararÄ± verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 14:40

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