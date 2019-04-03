Gözaltına alınan MA Muhabiri Ahmet Kanbal serbest bırakıldı

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İstanbul ve Ankara'da seçime yapılan itirazlarda son durum

İstanbul'da AKP 39 ilçede, CHP de 22 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti. AKP ayrıca Ankara'da da 25 ilçede sonuçlara itiraz etti.