03 Nisan 2019 09:32Son Güncellenme Tarihi: 03 Nisan 2019 11:20
Gözaltına alınan MA Muhabiri Ahmet Kanbal serbest bırakıldı
Haber takibi sırasında "Askeri kanuna muhalefet" iddiasıyla gözaltına alınan MA Muhabiri Ahmet Kanbal serbest bırakıldı.
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Fotoğraf: MA
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için yaşamına son veren Nusaybin Davası tutuklusu Siraç Yüksek'in Mardin'in Nusaybin ilçesindeki cenaze törenini takip ettiği sırada, gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Ahmet Kanbal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"Askeri kanuna muhalefet" iddiasıyla hakkında vermediği bir ifadesi bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Kanbal, Nusaybin 1'inci Asliye Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (Mardin/MA)