02 Nisan 2019 18:32

Yabancı basında Türkiye seçimleri: Erdoğan’ın temeli sarsılıyor

31 Mart yerel seçimleri dünya basınında geniş yer buldu, "Erdoğan'ın seçimden ders çıkarıp çıkarmadığı yakında görülecek" değerlendirmeleri yapıldı.

Yabancı basında Türkiye seçimleri: Erdoğan’ın temeli sarsılıyor

Elefteros Tipos, Filelefteros ve Etnos gazetelerinin 1 Nisan 2019 tarihli birinci sayfaları.

    • Paylaş

    Dünya basını 31 Mart yerel seçimlerini konuşuyor. Alman basınındaki iki yorumda Erdoğan’ın durumu ve HDP’nin etkisi tartışılırken, Yunanistan gazeteleri de seçime ilk sayfalarında yer verdi.

    MİLLET SEBZE, ERDOĞAN BEKA DEDİ

    Christiane SCHÖTZER
    Süddeutscher Zeitung

    Recep Tayyip Erdoğan ve muhafazakar-İslamcı partisi, seçmenlere neler vadetmedi ki... Seçim sonrası ekonomik krizin mucizevi bir şekilde atlatılacağı, AKP’ye oy verdiklerinde cennetin anahtarını ellerinde tutacakları... Erdoğan muhaliflerini ise tehdit etti, onlara “Osmanlı tokat”ı sözü verdi. Ve şimdi, muhalefet, başkent Ankara’yı açık arayla fethetti ve pazartesi sabahı İstanbul’un sonuçlarının doğrulanması gerekiyorsa da 25 yıllık muhafazakar hakimiyetten sonra büyük bir zafer kazanarak İstanbul’da da yönetimi eline geçirecek. Ancak gün sonunda İstanbul’da işler farklı şekilde bitecek olsa bile, aradaki fark oldukça az. Bu, yerel seçimleri başkanlık konusunda referandum haline getiren Erdoğan için zaten acı bir yenilgi. Türk muhalefeti için ise beklenmedik, gerçekten hayal edilmeyen bir başarı.

    Muhalefet bu kez soldan sağa birlik oldu. Bu yeni bir durumdu. Ancak muhalefet mevcut krizden de faydalandı; Türklerin çoğu enflasyonun ve durgunluğun etkilerini hissediyor.

    Bu seçim başkanlık sisteminin kurulmasından sonra yapılan ilk seçim olduğundan Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir onay testi olarak kabul edildi. Muhalefet sebze fiyatlarından bahsetti, Erdoğan devletin bekasından. Batı’ya karşı savaş açtı ve kaybederse dünyanın sonu gelecekmiş gibi bir hava yarattı.

    Erdoğan gücünü istikrarlı bir ekonomik büyüme üzerine kurmuştu. AKP 2002’de ilk defa ulusal seçimleri kazandığında başlangıçta her şey iyi gitti. Şimdilerde Türk modeli eskisi gibi işlemiyor, temel sarsılıyor. Erdoğan, örneğin yargının bir politik araç haline getirilmesiyle, hükümetin yatırımcıların güvenini kaybettiğini görmek istemedi. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim başarısını haklı olarak Türkiye’de demokrasi için bir zafer olarak nitelendiriyor. Birçok kişi tarafından öldüğü sanılan Türk demokrasisi yaşamaya devam ediyor. Ayrıca Akdeniz kıyısında, turistlerin en fazla geldiği yerlerde de iktidar partisi kaybetti. Orada, Erdoğan’ın çatışma çizgisi ve sert söyleminden rahatsız olan turistler gelmekten kaçındıkları için son yıllarda pek çok yatak boştu. Özellikle Alman-Türk ilişkisi oldukça zarar gördü, onarım çalışmaları hâlâ devam ediyor.

    ERDOĞAN DERS ÇIKARDI MI?

    Pazar günü yapılan bu seçim bile ülkenin nasıl bölündüğünü gösteriyor. Anadolu merkezinde, AKP hâlâ güçlü, burada en sadık muhafazakar takipçileri var, ancak kıyılarda çöküyor. Güneydoğuda sol görüşlü Kürt partisi HDP, taraftarlarına “terörist” oldukları iftirası atılmasına rağmen yeniden egemen durumda. Ancak AKP’nin dindar Kürtler arasında da taraftarları var ve bu nedenle oyunu arttırabildi. Türkiye’de 2023 yılına kadar seçim yapılmayacak. Bu aklın başına toplanması için fırsat yaratıyor. Bilindiği gibi iktidarının tehdit altında olduğunu gördüğünde Erdoğan’ın şimdiye kadar yaptığı tek şey baskı ve daha fazla baskı oldu. Bu seçimden ders çıkarıp çıkarmadığı yakında görülecek.

    (Çeviren: Semra Çelik)

    KAZANAN HDP

    Nelli TÜGEL
    Neues Deutschland

    Türkiye'deki yerel seçimlerden sonra -mevcut duruma göre- CHP adaylarının Ankara ve İstanbul kentlerinde güvenilir galibiyeti dikkat çekiyor. Haklı olarak, çünkü 25 yıl boyunca ülke nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı bu şehirler AKP’nin veya öncüllerinin elinde idi. İzmir’le birlikte, ülkenin en büyük üç şehri şimdi CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilecek. Bu muhalefet için bir zafer.

    Devlet kurucusu Atatürk’ün partisi olan CHP öyle sanıldığı gibi her zaman muhalefette değildi. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana, en uzun süre boyunca Kemalist seçkinler, ülkenin kaderini, AKP rejimine benzer şekilde, Kürt karşıtı politikalarla belirlediler. Bu arada CHP, Ankara ve İstanbul’daki bariz zaferlerini, sol parti HDP’nin Türkiye’nin batısındaki büyük şehirlerde kendi adaylarından vazgeçmesi nedeniyle Kürt ve sol oylara borçludur. HDP’nin bu taktiği işe yaradı, tıpkı partinin güneydoğudaki kayyımcıları kovaladığı gibi. Bu nedenle seçimlerin asıl kazananı HDP. Ancak Erdoğan şimdiden HDP’li belediye başkanlarını görevden almakla tehdit etti. Eğer bu tehdidini pratiğe geçirirse CHP’nin tavrı ne olacak?

    (Çeviren: Semra Çelik)

    YUNANİSTAN BASINI: ERDOĞAN İSTANBUL’U KAYBETTİ

    Seyit ALDOĞAN
    Atina

    31 Mart yerel seçimleri Yunanistan basınında da oldukça geniş yer aldı. Ülkedeki bütün günlük gazeteler Türkiye seçimlerini birinci sayfadan verdi. Hemen hemen tüm medya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim süreci boyunca kutuplaşma ve baskı politikaları izlediğini ancak ülkedeki ekonomik durum ve baskılara karşı olan tepkilerin sandıklara yansıdığı üzerinde duruldu.

    Bazı gazetelerin birinci sayfadaki haber başlıkları ise şöyle:

    Dimokratia Gazetesi: Kanlı sandıklar

    Elefteros Tipos: Erdoğan’a seçim mesajı

    Etnos: Erdoğan’ın yenilgisi

    Gazete bugünkü öğlen baskısında ise İstanbul’daki duruma dikkat çekerek yine birinci sayfasından gördüğü haberde, “Erdoğan İstanbul’u kaybetmeyi içine sindiremiyor” başlığını kullandı.

    Ta Nea: Erdoğan İstanbul’u kaybetti.

    Filelefteros: Tayip Erdoğan’ın yenilgili zaferi.

    Dünya basını: Erdoğan ilk kez böyle bir yenilgi tadıyor

    Dünya basını: Erdoğan ilk kez böyle bir yenilgi tadıyor

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Seçimlerin ardından üniversitelere yansıyanlar
    SONRAKİ HABER

    İHD: Leman (Fırtına) Anne'mizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Her şey çok sert bir mücadele dönemine işaret ediyor

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Sistemin bir bacağı sakatlandı!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Cumhurcular tartışmasız mağlup!

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Veda yazısı

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Bahara ve barışa merhaba

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    AKP/MHP/RTE'nin dizi bir kez daha kırıldı

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Yerelin futbolla iz düşümü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    AKP İstanbul'da 39, Ankara'da 25 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti
    AKP İstanbul'da 39, Ankara'da 25 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

    AKP, İstanbul'da 39, Ankara'da 25 ilçede büyükşehir belediyesi seçim sonuçlarına itiraz etti. İstanbul'da 5 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak.

    Bir tutuklu daha tecride karşı yaşamına son verdi
    Bir tutuklu daha tecride karşı yaşamına son verdi

    Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Siraç Yüksek, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verdi

    GÜNCELLENDİ
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

    Üsküdar 2. Bölge Seçim Kurulu önünde AKP'li grup CHP'lilere saldırdı
    Üsküdar 2. Bölge Seçim Kurulu önünde AKP'li grup CHP'lilere saldırdı

    Üsküdar 2. Bölge Seçim Kurulu önünde toplanan onlarca AKP'li, CHP'lilere saldırdı. Seçim Kurulu içindeki polisler havaya ateş açtı.

    Akşener: Erdoğan İmamoğlu'yu tebrik edip tansiyonu düşürmeli
    Akşener: Erdoğan İmamoğlu'yu tebrik edip tansiyonu düşürmeli

    Ekrem İmamoğlu , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş halka seslendi
    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş halka seslendi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da açıklama yaptı.

    Seçimlerin ardından üniversitelere yansıyanlar
    Seçimlerin ardından üniversitelere yansıyanlar

    Seçimlerin ardından üniversite öğrencileri arasında yürütülen tartışmalar ve yansımaları.

    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevinde olan mahpusların aileleri Sezai Temelli ile görüştü
    Açlık grevinde olan mahpusların aileleri Sezai Temelli ile görüştü

    Çocukları cezaevinde açlık grevinde olan aileler, Ankara'ya gelerek HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile görüştü.

    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Spor Kulübü
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Spor Kulübü
    71. ölüm yıl dönümünde Sabahattin Ali yazdıklarıyla yaşıyor
    71. ölüm yıl dönümünde Sabahattin Ali yazdıklarıyla yaşıyor
    Tanrıların gizemli içeceği
    Tanrıların gizemli içeceği
    31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
    31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
    Yabancı basında Türkiye seçimleri: Erdoğan’ın temeli sarsılıyor
    Yabancı basında Türkiye seçimleri: Erdoğan’ın temeli sarsılıyor

    31 Mart yerel seçimleri dünya basınında geniş yer buldu, "Erdoğan'ın seçimden ders çıkarıp çıkarmadığı yakında görülecek" değerlendirmeleri yapıldı.

    EMEP Denizli İl Örgütü: Mücadele 1 Nisan sabahı bitmedi
    EMEP Denizli İl Örgütü: Mücadele 1 Nisan sabahı bitmedi

    Emek Partisi Denizli İl Örgütü, kentte yürüttükleri seçim kampanyası ve kesin olmayan sonuçlar hakkında basın açıklaması yaptı.

    Seçimleri takip eden Stumpp: İktidar demokratik siyasete yönelmeli
    Seçimleri takip eden Stumpp: İktidar demokratik siyasete yönelmeli

    31 Mart yerel seçimlerini takip eden Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Margit Stumpp, iktidarın demokratik siyasete yönelmesi gerektiğini belirtti.

    3’üncü havalimanı inşaatında çalışan bir işçi yaşamını yitirdi
    3’üncü havalimanı inşaatında çalışan bir işçi yaşamını yitirdi

    İSİG Meclisi, 3. havalimanı inşaatında çalışan Barış Mısır adlı işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    EMEP: İstanbul halkının iradesi yok sayılamaz!
    EMEP: İstanbul halkının iradesi yok sayılamaz!

    EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, “İstanbul halkının iradesi yok sayılamaz!” diyerek emekçilere oylarına sahip çıkma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Koruma kararı çıkarılmayan kadın, eski nişanlısı tarafından bıçaklandı
    Koruma kararı çıkarılmayan kadın, eski nişanlısı tarafından bıçaklandı

    Manisa’da tacize maruz kalan kadının koruma talebi reddedildi. Kadının kızı, uzaklaştırma kararı bulunan tacizcinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

    HDP: Diyarbakır'da kayyımlar belediyelerdeki demirbaşları kaçırıyor
    HDP: Diyarbakır'da kayyımlar belediyelerdeki demirbaşları kaçırıyor

    Diyarbakır'da kayyım atanan belediyeleri HDP'nin geri almasının ardından kayyımların belediye demirbaşlarını taşıdığı belirtildi.

    HDP Muş Adayı Sırrı Sakık: Halkın iradesine saygı duyulmalı
    HDP Muş Adayı Sırrı Sakık: Halkın iradesine saygı duyulmalı

    Muş’ta HDP oylarının iptal edildiğini söyleyen Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, halkın iradesine saygı duyulmasını istedi.

    MHP’li belediye yönetimi seçimi kaybedince cezayı çocuklara kesti
    MHP’li belediye yönetimi seçimi kaybedince cezayı çocuklara kesti

    Adana’da mevcut belediye yönetimi yerel seçimlerde CHP’nin kazanması üzerine sponsor oldukları U14 basketbol kız takımının programını iptal etti.

    Onur Yaser Can davasında iki polise hapis cezası istendi
    Onur Yaser Can davasında iki polise hapis cezası istendi

    Polisler tarafından işkence görmesinin ardından yaşamına son veren Onur Yaser Can davasında savcı 2 polisin hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Eynesil evladına sahip çıktı
    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Eynesil evladına sahip çıktı

    Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, Eynesil’de seçim sonuçlarında AKP’nin yaşadığı kaybı “Eynesil halkı evladına sahip çıktı" diyerek değerlendirdi.

    Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
    Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

    İstanbul Kartal’da Yeşilyurt apartmanının çökmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede şüpheli 3 kişi için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Sağlık-İş: 2019 kamu toplu iş sözleşmesinden faydalanmak istiyoruz
    Sağlık-İş: 2019 kamu toplu iş sözleşmesinden faydalanmak istiyoruz

    Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan taşeron sağlık işçileri, kamu toplu sözleşmesine dahil olmak istediklerini duyurdu.

    Artvin Yusufeli'de önce AKP sonra CHP seçim sonuçlarına itiraz etti
    Artvin Yusufeli'de önce AKP sonra CHP seçim sonuçlarına itiraz etti

    Yusufeli'de CHP 4 oy farkla birinci oldu. İtiraz edilip yeniden sayım yapılınca 3 oyla AKP öne geçti. Bu kez de CHP "4 oy eksik" diyerek itiraz etti.

    GÜNCELLENDİ
    DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakim karşısına çıktı
    DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakim karşısına çıktı

    Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanan Arzu Çerkezoğlu hakim karşısına çıktı: İddianame hak aramayı suç olarak gösteriyor.

    Van'da kayyımın intikamı: Tüm işçiler sınavda başarısız sayıldı
    Van'da kayyımın intikamı: Tüm işçiler sınavda başarısız sayıldı

    Van'da mahkemenin 'tekrarlansın' dediği taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavını tekrar yapan kayyım tüm işçileri başarısız saydı.