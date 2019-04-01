Dünya basını: Erdoğan ilk kez böyle bir yenilgi tadıyor

31 Mart Yerel Seçimleri dünya basınında da geniş yer buldu. ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve Ortadoğu ülkelerinde öne çıkan basın kuruluşları Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını ve buna ilişkin yorumları okuyucularıyla paylaştı.

Euronews’un aktardığına göre, ABD merkezli New York Times, “Erdoğan Türkiye’nin en önemli iki büyük şehrinde ciddi yenilgi almış görünüyor” dedi. Gazete, “Sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseten zayıfladığının göstergesi mi? Partisinin Ankara ve İstanbul gibi en önemli iki şehirde yenilgi ile karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Erdoğan siyasi kariyerinde ilk kez mahalli idareler yarışında böyle bir yenilgiyi tadıyor” yorumunda bulundu.

Russia Today gazetesi, “Erdoğan’ın partisi ve muhalefet aynı anda İstanbul’da zafer ilan etti” derken, “Pazar gününün erken saatlerinde Erdoğan, partisinin İstanbul’u kaybedebileceğini, muhafazakârların yerel seçimlerde gösterdiği genel performansı artırdığını itiraf etti” ifadelerini kullandı.

Almanya’dan Die Welt, “AKP için iyi bir sonuç değil, yine de Erdoğan için bir başarı” başlığını atarken, “Türkiye’nin iktidar partisi AKP, yerel seçimlerde ağır kayıplar verdi. Neredeyse tüm oyları sayıldıktan sonra, AKP’nin Ankara’da ve İstanbul’da yenilgiye uğradığı netleşti. Ne var ki, ülke çapında AKP hala ana muhalefet partisi CHP’nin çok önünde” yorumu yaptı.

‘NEDEN EKONOMİK DURGUNLUK’

Fransız Le Monde, “Erdoğan için seçim ters tepti” başlığı tercih ettiği haberinde, “Pazar günkü belediye seçimlerinden sonra iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) başkent Ankara’nın kontrolünü kaybetti ve İstanbul’un kontrolünü kaybetmiş olabilir. Hoşnutsuzluğun nedeni ekonomik durgunlukta aranıyor. 2018 yazında Türk lirasındaki ani değer kaybı, büyüme rakamlarındaki düşüş, sınai üretimin düşmesi, işsizliğin ve enflasyonun artması seçim sonuçlarına yansıdığı görülüyor” dedi.

İnternet gazetesi Al-Monitor, “Yerel seçimler Erdoğan için ders niteliğinde oldu” derken,

“Türkiye’nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP), mahalli idareler seçimlerinden alınan ön sonuçlara göre başkent Ankara’daki belediye idaresinin kontrolünü kaybettiği ve Türkiye’nin en büyük şehri ve ticaret merkezi olan İstanbul’da muhalefetle boyun boyuna olduğu görülüyor” yorumu yaptı. (MEDYA SERVİSİ)