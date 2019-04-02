Tecride karşı bir kişi daha cezaevinde yaşamına son verdi

"PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması" amacı ile açlık grevinde olan tutuklu Yonca Akici, 29 Mart’ta yaşamına son verme girişiminde bulundu. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Akici, 1 Nisan’da hayatını kaybetti.

Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde 4 yıldır “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklu bulunan Yonca Akici, 29 Mart tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verme girişiminde bulundu. 1 Mart’tan bu yana süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olan Akici, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çiğli Devlet Hastanesinde 1 Nisan’da yaşamını yitirdi. Akici, yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyordu.

AKİCİ'NİN CENAZESİ AĞRI’DA DEFNEDİLECEK

Ağrı doğumlu olan Akici’nin vefat haberinin iletilmesi üzerine yakınları hastaneye geldi. Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre; Amca Sabahattin Akici, cezaevi savcısıyla yaptıkları görüşmede yeğenin haftalık telefon görüşmesinde Patnos Cezaevinde tutuklu bulunan babası Gıyasettin Akici’yle yaptığı telefon görüşmesinin ardından tuvaletle giderek yaşamına son verdiği bilgisini verdiğini söyledi. Akici’nin cenazesi Adli Tip Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ağrı’ya gönderildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Medya Çınar (24) 25 Mart’ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde, Zülküf Gezen (33) 17 Mart’ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde, Ayten Beçet (24) 23 Mart’ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde, Zehra Sağlam (23), 24 Mart’ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevinde tecridi protesto etmek için yaşamlarına son vermişti. Almanya’nın Krefeld kentinde de Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti. (HABER MERKEZİ)