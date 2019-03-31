Açlık grevindeki Leyla Güven oy kullanmadı
Açlık grevindeki Leyla Güven, enfeksiyon kapma riskine karşı oy kullanmadı.
Leyla Güven | Fotoğraf: MA
Açlık grevinin 144’üncü gününde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, enfeksiyon kapma ihtimaline karşı oy kullanmadı.
DTK basından bürosundan aldığımız bilgiye göre; Leyla Güven oy kullanmaya gitmedi. Açlık grevinde kritik aşamaya gelen Güven enfeksiyon kapma ihtimaline karşı oy kullanmadı.
Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 144’üncü gününde. Aynı taleple Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nin Hewlêr kentinde HDP üyesi Nasır Yağız 131, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş’in 105, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular 106. gününde. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)
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