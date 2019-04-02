Karabük'te 300 kişilik geçici işe 3 bin 700 başvuru

Karabük’te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 aylık geçici işçilik için açılan 300 kişilik kadroya 3 bin 711 kişi başvuruda bulundu. Adayların çoğunu kadınlar oluşturdu.

İŞKUR Karabük İl Müdürlüğünce TYP kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik ilana 3 bin 711 kişi başvurdu. Orman İşletme, Özel İdare, Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinde, belediyelerde, kaymakamlıklarda, müftülükte ve Karabük Üniversitesinde çalışacak geçici işçileri belirlemek için Karabük Belediyesinin konferans salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Çoğunu kadınların oluşturduğu 3 bin 711 işsiz kurada isimlerinin okunmasını merakla bekledi. (Karabük/DHA)

Fotoğraf: Bülent Diktepe/DHA

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