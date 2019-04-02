02 Nisan 2019 13:28
Kadıköy'de bazı sandıklar yeniden sayıldı, İmamoğlu'nun oyları arttı
İstanbul Kadıköy'de itiraz edilen sandıklarda yeniden sayım yapıldı, İmamoğlu'nun oylarında 400'den fazla artış oldu.
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu | Fotoğraf: AA
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde itiraz edilen ve geçersiz oyların olduğu sandıklarda yeniden sayım yapıldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Özür dileriz Ekrem İmamoğlu başkan gözümüzden kaçmış 424 oy daha bulduk. Nöbet devam ediyor, devamı da geliyor" dedi.
Öte yandan İYİ Parti Ataşehir İlçe Sekreteri Yüksel Bat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu sayımın sonucuna göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu'nun lehine 450 artış olduğunu duyurdu.
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(HABER MERKEZİ)
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