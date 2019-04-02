02 Nisan 2019 09:46

Elektrik dağıtım şirketlerine yüzde 37 zam yapıldı

Yerel seçimlerin ardından elektrik dağıtım şirketlerine yapılan satışların fiyatı yüzde 37 zamlandı. EPDK, "Fiyat tüketiciye yansıtılmadı" dedi.

Elektrik dağıtım şirketlerine yüzde 37 zam yapıldı

Görsel: Pixabay

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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

    EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

    Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 17,2700 kuruş oldu.

    Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25,4600 kuruş olarak belirlendi.

    EPDK tarafından yapılan açıklamada tüketicilerin faturasına yansıyan bir zam olmadığı duyuruldu.

    Öte yandan 1 Nisan 2019'dan itibaren uygulanmak üzere dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve düşük tüketimli abonelerin faaliyet bazlı ve nihai tarifeleri de açıklandı. (AA)

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