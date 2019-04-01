Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün 23.22'de yaptığı "İstanbul’da seçimi kazandık" konuşmasnın ardından ilk kez açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 25 bin fazla oy aldığını söyleyen Yıldırım, iptal edilen oylara dikkat çekerek sürecin tamamlanmadığını ifade etti. AKP İl Başkanı Bayram Şenocak da, "Seçim kurulu sistemi ile bizim sonuçlar farklı. Usulsüzlükler sonucu etkileyecek noktada. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım'dır" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığındaki Binali Yıldırım'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"İMAMOĞLU BİZDEN DAHA FAZLA OY ALMIŞ GÖRÜNÜYOR"

"Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Rakip aday 25 bin fazla oy almış görünüyor."

Adam kazanmadı!

GEÇERSİZ OYLARI GÜNDEME GETİRDİ

"İptal oylar, aradaki farkın 10 katından fazla gözüküyor."

"Bazı usulsüzlük, yanlışlıklar var. Bunların da tespitleri yapıldı."

Evet bu bir aşk hikayesi, ama fazla dramatik

"Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak. YSK mazbatayı kime verirse başkan kim olacak. Tebrik etmesini biliriz ama sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var."

"31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır."

"Dün 23.25 itibariyle elimize gelen sonuçlarda böyle bir durum gördük ve çıktık bunun üzerine seçim sonucunu açıkladık. Ondan bu yana yaşanan gelimleler bizim için de yeni bir durumdur."

"İki adayın oyunun birbirine bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değildir."

"İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

"İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir."

"Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun, aynı şekilde ülkeme, milletime, hizmet etmeye devam edeceğim"

AKP İSTANBUL İL BAŞKANI: USULSÜZLÜKLER SONUCU ETKİLEYECEK NOKTADA

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da açıklama yaparak usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi:

"Seçim kurulu sistemi ile bizim sonuçlar farklı."

"Usulsüzlükler sonucu etkileyecek noktada."

"Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım'dır" (HABER MERKEZİ)

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları