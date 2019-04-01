EMEP İstanbul İl Örgütü: İstanbullu emekçi, AKP’ye cezasını kesti!

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü tarafından yerel seçimlerin İstanbul sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada “İstanbullu emekçi, AKP’ye cezasını kesti!” denildi.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ BASİT BİR YEREL SEÇİM DEĞİLDİR"

1994’ten beri İstanbul’u yöneten, onu beton yığını ve trafik cehennemine çeviren, hava kirliliğinde en üst sıralara yükselten, afet alanlarına AVM’ler yaptıran, ihaleleri yandaşlara dağıtıp belediye kaynaklarını patronlara peşkeş çeken AKP’nin kaybettiği vurgulanan açıklamada; “2014 yerel seçimlerinde tek başına yüzde 48 oy almışken, bu seçimlerde MHP’nin neredeyse yüzde 10’luk desteğine rağmen ancak yüzde 48 civarında bir oy alabildi. Elbette İstanbul seçimleri basit bir yerel seçim değildir. Milyonlarca emekçinin yaşadığı bu kentte AKP, en önemli isimlerinden birisini aday göstermesine, 'beka' söylemiyle seçimleri ölüm kalım meselesi haline getirmesine, tüm propaganda aygıtlarına sahip olmasına ve yandaş basının kara propagandasına rağmen kaybetmiştir” denildi.

AKP’nin İstanbul seçimlerinde yenilmesine rağmen Anadolu Ajansının YSK verilerini saatlerce açıklamadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi; “AKP adayı Binali Yıldırım buna dayanarak ‘kazandığını’ iddia edecek kadar mesnetsiz bir açıklama yapmıştır. Bu yenilgi, beka söylemi halkta hâlâ önemli oranda karşılık buluyor olsa da, AKP’nin bunun üzerinden kolay kolay yönetemeyeceğini, ekonomik krizin insanların yaşamlarına giderek etkili bir biçimde damgasını vurduğunu göstermektedir. Bu seçim, emekçilerin kötüleşen çalışma ve yaşam koşulları karşısında iktidarın politikalarına karşı tepkisini gösterdiği ve bu tepkinin sonuçları belirlediği bir seçim olmuştur.”

"ÇÖZÜM HALKIN KENDİ ÇIKARLARI İÇİN ÖRGÜTLENMESİDİR"

Emek Partisinin keyfi biçimde 2019 yerel seçimlerine girmesinin engellendiği vurgulanan açıklamada; “Tek adam ittifakına oy yok, emeğin, kültürün, çevrenin yaşatıldığı kentler için birleşelim, diyerek halkın kendi mahalle ve işyeri meclisleri ile doğrudan kentini yönetmesi, karar alması, her türlü kâr amaçlı ve sermayenin çıkarları doğrultusundaki 'hizmet' anlayışının yerine belediye bütçesinin halkın ihtiyaçları temelinde kullanılması, ücretsiz ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetinin sağlanması, kentin afetlere karşı güvenli hale getirilmesi, halkın barınma sorununun toplumsal temelde çözülmesi, halkın gücüne dayanan yeni üretim ve iş olanaklarının geliştirilmesi gibi halkçı, demokratik bir belediyecilik ve bunun için mücadele etme çağrısı ile hareket ettik. İstanbul İl Örgütü olarak, kentimizin 10 ilçesinde desteklediğimiz ilçe belediye meclisi bağımsız üye adayları ile tek adam ittifakının karşısında, halkçı bir belediyecilik için seçim çalışması sürdürdük” hatırlatılması yapıldı.

"CHP VE EKREM İMAMOĞLU’NUN ANLAYIŞINI DESTEKLEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR"

Emek Partisinin yaklaşımının, AKP ve MHP’nin platformuyla ilgisi olmadığı gibi yine sermaye merkezli ve bürokratik yönetimin egemen anlayış olduğu CHP ve İYİ Parti ittifakının anlayışıyla ilgisi olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “AKP’nin İstanbul’u kaybetmesi oldukça önemlidir. Ancak bu onun karşısındaki tüccar, inşaatçı, düzen içi belediyecilik anlayışı açısından neredeyse hiçbir farklı bulunmayan CHP ve İmamoğlu’nun anlayışını desteklediğimiz anlamına gelmemektedir. İstanbullu emekçiler AKP - MHP ittifakına ağır bir tokat atmıştır. Şimdi hem AKP’ye hem de benzer bir belediyecilik anlayışına sahip olanlara karşı birleşme, mücadele etme ve örgütlenme zamanıdır.” (HABER MERKEZİ)