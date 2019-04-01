CHP’nin Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ilk engelli başkan oldu

Avcılar Belediyesi Başkanlığı’nı kazanan Turan Hançerli, Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı oldu. Avcılar’da bir önceki yerel seçimde CHP’nin yüzde 44 olan oy oranını da yüzde 52’ye yükselirken, Hançerli, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda; “Her gün daha istekli çalışacağım, teşekkürler Avcılar” dedi.

Evrensel'e konuşan CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, halka şeffaflık ve eşitlik sözü vermişti. İlçenin acil çözüm bekleyen imar, konut, trafik, otopark gibi sorunlarına yönelik çözüm önerilerini dile getiren Hançerli, belediyenin gelir gider tablosunun, meclis toplantılarının, hatta ihalelerinin internet üzerinden canlı yayımlanacağını söylemişti. Hançerli’nin geçen dönem ücretleriyle ilgili sorunlar yaşayan ve sendikalaşma mücadelesi veren belediye çalışanlarına vaadi ise şöyleydi: “İşçilerin parası ödenmeden başka yerlere harcama yapmayacağız, örgütlenme özgürlüğü ise olmazsa olmazımız.”

Hançerli Avcılar’da engellilere sunacakları hizmetlerin Türkiye'ye model olacağını belirtip. "Kenti ‘evrensel tasarım’ ilkelerine göre inşa edeceğiz; engelli- engelsiz herkes, hatta sokak hayvanları da kentte rahat edecek, mutlu olacak. Yine engellilerin ve yaşlıların gün içerisinde keyifli zaman geçirebileceği bakım ve yaşamevi inşa edeceğiz" demişti.

Turan Hançerli: İşçinin parasını ödemeden başka harcama yapmayacağız

TURAN HANÇERLİ KİMDİR?

Hançerli, 1975 yılında Tokat’ta doğan, üniversiteyi kazandığı 1993 yılında geçirdiği kaza sonrası iki kolunu kaybetti. Hançerli, Türkiye Sakatlar Derneği’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Engellilerin çatı örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuktan Sorumlu Genel Sekreterlik görevine seçilen Hançerli, Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu’nun yürütmesi ve temsilinde aktif rol aldı. Engelli hakları, ayrımcılık ve örgütlenme konularında 150’yi aşkın seminer ve panel konuşması yapan Hançerli, engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemeler nezdinde gönüllü olarak onlarca dava takip etti. (HABER MERKEZİ)