Erdoğan'ın İstanbul itirafından sonra AA'dan açıklama geldi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin en önemli kenti İstanbul’da oy sayımında kritik anlar yaşanıyor.

AA verilerine göre sandıkların yüzde 98’i açılmışken ve aradaki oy farkı sadece 0.06(4443 oy) iken AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ekranlara çıkarak “Seçimi kazandık” dedi.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'DAN TEPKİ

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise Yıldırım’ın manipülasyon yaptığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgüte 48 saat uyumama ve sandıkları terk etmeme talimatı verirken Binali Yıldırım'ın açıklaması için "Bizi üzen şu: Başbakanlık yapmış Meclis Başkanlığı yapmış birisinin kazandık diye yangından mal kaçırırcasına açıklamasına yapmasını doğrusu yakıştıramadık" dedi.

Yıldırım’ın açıklaması sonrası CHP’nin oyların yüzde 73.22’sini topladığı Beşiktaş’ta oy sayımı yüzde 75’te durdu.

AA, ERDOĞAN'IN İTİRAFI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

AA 23.20'den bu yana İstanbul oranlarını güncellemedikten sonra Erdoğan'ın yaptığı "İstanbul'da halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak vermiş olsa bile ilçeleri Ak Parti'ye vermiş." açıklaması sonrası "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" duyurusu yaptı. (HABER MERKEZİ)

İstanbul seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları