HDP: Sonuçlar kayyım politikasının reddedildiğini gösteriyor

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, ortaya çıkan ilk seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında seçim sonuçlarının bölge illerinde kayyım politikasının reddedildiğini belirterek; “YSK açıklama yapmalıdır, neden veri akışı 56 dakika durduruldu” dedi.

Seçim öncesinde de YSK’yı ihlaller ve seçim güvensizliği adımları konusunda uyardıklarını belirten Oluç; “Hile hazırlıkları konusunda son numarayı YSK yaklaşık bir saat kadar bir süre boyunca veri akışını, siyasi partilere durdurarak yapmıştır. Veriler girilmemiştir. Bunun neden olduğuna dair henüz YSK bir açıklama yapmamıştır. YSK yaklaşık 1 saatlik veri girişini durdurma meselesinin gerekçesini tüm topluma ve siyasi partilere net bir şekilde açıklamak zorundadır. Aksi takdirde bir kez daha YSK bu seçimlere şaibe ve hile karıştırılmasının aracı olacaktır. Ve YSK'nın en başında başkanı olmak üzere üyelerinin bu işin hesabını hukuk alanında vermeleri gerekmektedir. Çünkü bu kabul edilebilir bir şey değildir. Her tarafta veri akışı Anadolu Ajansı tarafından yapılırken, YSK’nin veri akışını 56-59 dakika arasında durdurmuş olması ve bunu da teknik arıza lafı ile açıklaması kabul edilebilir değildir” dedi.

Verilen aranın çeşitli illerde başa baş giden yarışın sonuçlarını değiştirmek üzere atılan bir adım olup olmadığını soran oluç şunları söyledi; “Başta İstanbul olmak üzere… YSK başkanı hiçbir ‘ama’ ve ‘fakat’a yer vermeden bunu net açıklamak zorundadır. Eğer teknik bir arıza ise bu da bilirkişi tarafından raporla tespit edilmelidir. Bunu özellikle vurgulayalım, bu açıklamayı tüm toplum bekliyor YSK'dan.”

‘ŞIRNAK’IN SONUÇLARI ASKER, POLİS, ÖZEL HAREKAT KAYDIRMALARI İLE SONUÇ YARATILDI’

Seçim akşamı boyunca, sonuçlar açıklanmaya başlandığından beri, iktidar medyasının üzerinde durduğu ve çeşitli şekillerde yorumladığı Şırnak için konuşan Oluç; “Sonuçları çok açık. Buraya devletin asker, polis, özel harekat ile büyük bir yığınak yaptığını seçimden önce defalarca söylemiştik. Seçmen kaydırma yapıldığını defalarca söylemiştik. 142 belgesi ile çok sayıda oy kullanılacağını defalarca söylemiştik ve bu gerçekleşti. Ortaya çıkan sonuç esas itibariyle devletin güvenlik güçlerini Şırnak merkeze kaydırması sonucu ortaya çıkan sonuçtur. İdil, Silopi, Cizre’de açık ara öndeyiz. Sonuçlar kısa zamanda ortaya çıkacaktır. 3 ilçede açık ara önde olma durumu bile Şırnak merkezde yapılan büyük yığınağın nasıl bir sonuca yol açtığını göstermiştir. Ama bunların hepsini daha detaylı olarak Eş Genel Başkanlarımız ve daha sonra yapacağımız sayısal analizler ile ortaya koyacağız. Bütün zorluklara, bütün baskılara, bütün engellemelere, bütün ambargolara, gözaltı ve tutuklama furyasına rağmen yapılan seçim çalışmaları sonucunda bu noktaya gelinmiştir. Bu konuda büyük fedakarlık gösteren, çalışan il, ilçe örgütlerimiz, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimizin, Eş Genel Başkanlarımızın ve elbette halkımızın çok büyük katkısı olmuştur” dedi.

‘SONUÇ KAYYIM POLİTİKALARININ REDDEDİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR’

Alınan sonuçların kayyım politikalarının bölgede reddedildiğini, büyükşehirler ve şehirler açısından net olarak görüldüğünü vurgulayan Oluç batıda da izlenen stratejiden sonuç aldığını, doğru olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Şırnak’ta yapılan işin daha küçük çapta Dersim’de yapıldığını söyleyen Oluç; “Dersim’de merkezde aldığımız oylara baktığımızda, biz oylarımızı koruduk. Geçen seçimde aldığımız oy ile bu seçim arasında büyük bir fark yok. Ama Dersim merkeze de yine devletin önemli bir kaydırması ve bir manipülasyonu vardır. Dersim’de bütün güçler bizim karşımızda birleşmiştir ve bizim kaybetmemiz için çalışmışlardır. Yaşanmış olan sonuç da bundan kaynaklanmaktadır” diye konuştu.