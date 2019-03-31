THD: Türkiye plastik çöp ithalatında dünyada 2.sırada
Tüketici Hakları Derneği, Türkiye'nin plastik çöp ithalatında 2. sırada olduğunu belirterek, plastik ambalajların yasaklanmasını talep etti.
(Fotoğraf: Pixabay)
Türkiye’nin, dünyada en çok plastik çöp ( plastik hurda, döküntü, kalıntı) ithal eden ikinci ülke olduğunu belirten Tüketici Hakları Derneği, yaptığı yazılı açıklamada plastik ambalajların yasaklanmasını talep etti. “Türkiye plastik çöp ithalatını İngiltere’den yapmaktadır” denilen açıklamada, “Plastik ambalaj atıkları tüm dünyanın ve Türkiye’nin en önemli çevresel sorunlarının başında gelmektedir. Plastik ambalajlar, türlerine göre, doğada 400 yıl ile 1000 yıl arasında kalmakta ve zararlı etkilerini sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’de plastik sektörünün üretim kapasitesinin dünyada yedinci olduğu vurgulanırken, Avrupa’da ise ikinci olduğu belirtildi. Açıklamada, “Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’na (PAGEV) göre, 2018 yılı sonu itibariyle, Türkiye plastik ham madde ithalatının 11.5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. Plastik ham maddede Türkiye’nin dışa bağımlılığının yüzde 87.2 olduğu anlaşılmaktadır. Her yıl plastik ham madde ithalatında Türkiye’nin dışa bağımlılığı artmaktadır” denildi.
PLASTİK YİYECEK VE İÇECEKLERE NUFÜZ EDİYOR
Açıklamada şu noktalar öne çıktı:
- Plastik ambalajlar, başta insan olmak üzere, doğada tüm canlılar, toprak, su, biyoçeşitlilik ve hava için büyük bir tehlikedir, bir zehirdir. Yapılan araştırmalar, plastik ambalajların, 400-700 canlı türü için büyük bir tehlike oluşturduğu, her yıl bir milyon su kuşu ve yüz bin deniz canlısının plastik sindirimi nedeniyle öldüğünü ortaya koyuyor.
- Deniz ekoloğu İngiliz Richard Thompson’un bir çalışması ve araştırmasına göre, 10 tür balıktan 504 balık üzerinde yaptığı incelemede, balıkların üçte birinden fazlasının midesinde mikro plastik bulunduğunu gözlemledi. Thompson, plastiğe katılan kimyasallar ve mikro plastiklerin daha da küçülmesiyle oluşan Monoplastikler’in balık ve insan dokularına girebileceğini belirtmiştir.
- Özellikle, sıcak havalarda ve güneş ışığının etkisiyle, plastik şişerde satılan içeceklere, turşulara, salçalara, pet şişelerdeki ve plastik damacanalardaki sulara mikro plastiklerin ve monoplastiklerin geçme olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle, yiyecek ve içecekler için en sağlıklı ambalaj cam ambalaj ile biyoambalajdır.
- Mikro plastiklerin insan vücudunda bulunduğu tespit edilmiştir. Mikro plastikler mikron çapında olduğu için lenf ve kan dolaşımına, karaciğere gittiği belirlenmiştir.
- Washington devlet üniversitesinde yapılan araştırmalarda, 1999 yılında plastiklerin içerisinde bulunan “bisfenol A ( BPA)” maddesinin kansere, hormonal bozukluklara ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu belirlenmiştir. (EKONOMİ SERVİSİ)