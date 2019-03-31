THD: Türkiye plastik çöp ithalatında dünyada 2.sırada

Türkiye’nin, dünyada en çok plastik çöp ( plastik hurda, döküntü, kalıntı) ithal eden ikinci ülke olduğunu belirten Tüketici Hakları Derneği, yaptığı yazılı açıklamada plastik ambalajların yasaklanmasını talep etti. “Türkiye plastik çöp ithalatını İngiltere’den yapmaktadır” denilen açıklamada, “Plastik ambalaj atıkları tüm dünyanın ve Türkiye’nin en önemli çevresel sorunlarının başında gelmektedir. Plastik ambalajlar, türlerine göre, doğada 400 yıl ile 1000 yıl arasında kalmakta ve zararlı etkilerini sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de plastik sektörünün üretim kapasitesinin dünyada yedinci olduğu vurgulanırken, Avrupa’da ise ikinci olduğu belirtildi. Açıklamada, “Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’na (PAGEV) göre, 2018 yılı sonu itibariyle, Türkiye plastik ham madde ithalatının 11.5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. Plastik ham maddede Türkiye’nin dışa bağımlılığının yüzde 87.2 olduğu anlaşılmaktadır. Her yıl plastik ham madde ithalatında Türkiye’nin dışa bağımlılığı artmaktadır” denildi.

PLASTİK YİYECEK VE İÇECEKLERE NUFÜZ EDİYOR

Açıklamada şu noktalar öne çıktı: