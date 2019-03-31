16 yaşındaki Şervan, silaj makinesinde can verdi
Muş'ta, babası Özcan Akpolat'a ait çiftlikte silaj makinesine düşen Şervan Akpolat (16), yaşamını yitirdi.
(Fotoğraf: DHA)
Muş'un Merkeze bağlı Suluca köyünde, babasına ait çiftlikteki silaj makinesine mısır atmak isteyen Şervan Akpolat'ın kazağı, makinenin koluna takıldı. Kendisini makineden kurtaramayan Akpolat, içine düşerek, can verdi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun cansız bedenini makineden çıkardı.
Şervan Akpolat'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Muş/DHA)
Çöken ahlakın yerine örülen etik duvarın mimarlarına saygı, sevgi ve hürmetle...
Ciğer acısı...
Karabasana dönmeden ay
Yalan Satıcısı ve sinemasal hayatlar
Kolorektal kanser ve mısır şurubu: Bir tadlandırıcının acı etkileri
İstilacılar kimler?
Yerelde ne eksik çocuklar bilir!
‘Çaya çorbaya limon’ meselesi
Artık rüzgarlar esmez olmuştu