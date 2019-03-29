Selahattin Demirtaş her yerde sandığa gitme çağrısı yaptı

HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlere dair mesajları Twitter hesabından paylaşıldı. Seçmene HDP'nin stratejisi doğrultusunda sandığa gitme çağrısı yapan Demirtaş, "Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda" dedi.

HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde kullanılacak oyun önemine dikkat çeken Demirtaş, "Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak" ifadelerini kullandı. Demirtaş, özellikle gençlere "Benim bir oyun neyi değiştirir ki" demeyerek mutlaka oy kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Selahattin Demirtaş'ın mesajları şöyle:

Herkese merhabalar. Biliyorum, seçim sürecinde zaman zaman çok öfkelendiniz, isyan ettiniz. Haklısınız da. Ama artık bunları aşan bir durumdayız. Pazar günü sandıklar kuruluyor. Sandığa giderken, yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen. Onları geride bırakın. Geçmiş tümden önemsiz değildir. Geçmişi, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı kesinlikle unutmayalım. Ama gelecek daha önemlidir. Daha iyi bir gelecek için, tüm seçmenlerimizi, partimiz HDP'nin seçim stratejisine destek olmaya çağırıyorum. Bu seçimin belirleyicisi direkt olarak sizsiniz. Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda. Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak. Partimiz HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz. Özellikle ilk kez oy kullanacaklar olmak üzere tüm genç arkadaşlar. Sizlere sesleniyorum. Sakın,"Benim oyum neyi değiştirir ki" diye düşünmeyin. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sizlere güveniyorum. Değerli yurttaşlarım; seçim akşamı belki sizlerle yan yana olamayacağım ama Edirne'deki hücremden, sizlerle aynı ekrana bakacağım. Hepimizi mutlu edecek oylarınızı, o ekrana gelecek seçim sonuçlarında görmek üzere sevgiler, selamlar…

(HABER MERKEZİ)