GÃ¼lsuyu'da kadÄ±nlar film gÃ¶steriminde buluÅŸtu, ÅŸiddeti konuÅŸtu

GÃ¼lsuyu GÃ¼lensu KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma Evi'nde bir araya gelen kadÄ±nlar â€˜Zerreâ€™ filmini izleyip ÅŸiddeti ve mÃ¼cadele yÃ¶ntemlerini tartÄ±ÅŸtÄ±.

Gülsuyu Gülensu KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma Evi'nde bir araya gelen kadÄ±nlar ‘Zerre’ filmini izledi, kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti ve ÅŸiddete karÅŸÄ± mücadele yöntemlerini konuÅŸtu.

Ekmek ve Gül'ün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre 25 KasÄ±m dolayÄ±sÄ±yla buluÅŸan kadÄ±nlar, Gülsüyu Gülensu KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma Evi'nde gösterilen filmin ardÄ±ndan söyleÅŸi yaptÄ±. KadÄ±nlara Ekmek ve Gül’den Åžengül KaradaÄŸ da eÅŸlik etti. KadÄ±nlar filmdeki hayatÄ±n içinde bir zerre yerine konulmayan hayatlarÄ±nÄ± bütünün bir parçasÄ± olarak görmek gerektiÄŸini söyledi. Åžiddetin aslÄ±nda bilinenin aksine sadece fiziksel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± birçok yönüyle anlatan filmin sonunun birlikte mücadele ve dayanÄ±ÅŸmayla yeniden yazÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren kadÄ±nlar, ÅŸiddete ve sömürüye karÅŸÄ± dernek gibi bir olanaÄŸÄ±n nasÄ±l daha iyi kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Bir kadÄ±nÄ±n varoluÅŸ Ã¶ykÃ¼sÃ¼ â€˜Zerreâ€™

SÄ°YAD â€˜Zerreâ€™yi seÃ§ti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 14:43

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