Cezayir'de hükümet protestoları altıncı haftasında

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifası talebiyle başlayan halk eylemleri 6. haftasında yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerle devam etti. Başkent başta olmak üzere bir çok kentte yüz binlerce kişi toplandı ve “Değişiklik olana kadar dönüş yok” sloganıyla yürüyüşler düzenledi.

Cezayir resmi televizyonu da halk eylemlerinin başlamasından bu yana ilk defa eylemleri canlı olarak verdi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih geçtiğimiz gün ülkedeki siyasi krizin aşılması için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı ülkedeki çeşitli siyasi kesimlerce “Buteflika'ya muhtıra” olarak değerlendirilmişti. (AA)

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