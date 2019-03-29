Bilecik'te iş cinayeti: 1 mülteci işçi hayatını kaybetti
Bilecik’te mermer fabrikasında çalışan bir mülteci işçi mermer bloklar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Bilecik'te bir fabrikada mermer blokları arasına sıkışan mülteci işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu mülteci işçi Yousefi Kamal Aziz (23), mermer blokları arasında sıkıştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Aziz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aziz'in cesedi, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Bilecik/AA)
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