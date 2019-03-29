Almanya’da yüksek kiralara karşı mücadele büyüyor

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya’da son yıllarda kiralara yapılan fahiş zamlar emekçilerin yaşamını daha da çekilmez hale getiriyor. Değişik araştırmalara göre ülke genelinde çalışanlar aylık maaşlarının yüzde 34’ünü kiraya veriyor. Ancak bu oran kentlere ve semtlere göre değişiyor. Örneğin aynı araştırmalarda başkent Berlin’de çalışanların maaşlarının yüzde 51’i kiraya gidiyor. Evlerin el değiştirmesiyle yapılan tamiratlar ya da birkaç göz boyama düzenlemeyle kiralara fahiş düzeyde şirketler tarafından yapılan zam oranları da çok yüksek. 2010 yılından bu yana büyük kentlerde kiralara yüzde 40 zam yapıldı.

KİRA ZAMLARI GÖÇÜ ARTIRIYOR

“F+B Mietenbarometer” adlı kurumun araştırmasına göre, 2005 yılından bu yana kiralara ortalama olarak Hamburg’da yüzde 25.5, Berlin’de yüzde 23.2, Münih’te ise yüzde 15.8 zam yapıldı. Hal böyle olunca düşük ücretli işlerde çalışanların fazla olduğu Almanya’da, kazancının büyük bölümünü kiraya ayıran çalışanların ay sonunu getirmesi zorlaşıyor.

Federal Parlamento Konut Politikası Sözcüsü Caren Lay’a göre 2012 ile 2016 arasında büyük şehirlerde ve üniversite şehirlerinde kiralar yüzde 20 ile yüzde 30 arasında arttı. Frankfurt, Münih’ten sonra kira artışında ikinci sırada geliyor. Kiralara yapılan zamlar yoksul ve emekçi insanların şehrin kenar semtlerine hatta dışına, köylere doğru göçünü hızlandırıyor. Zengin ve fakir semtler arasındaki uçurum gittikçe büyüyor. Büyük şehrin olanaklarından ve alt yapısından artık sadece zengin ve orta tabakanın bir kesimi faydalanabiliyor.

SOSYAL KONUTLAR ÖZELLEŞTİRİLDİ

Lay, Almanya genelinde 5 milyon sosyal konuta ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

Değişik uluslararası spekülatör firmanın kiralardan yüksek kâr elde etmesine karşı bugüne kadar hükümet cephesinde ciddi bir adım atılabilmiş değil. Birçok kent ve eyalette kamu konutlarının özelleştirilmesine hız verildi. 1987’de ülke genelinde 5.5 milyon sosyal konut bulunurken bu miktar günümüzde 1.5 milyona düşmüş durumda. Ve her yıl 100 bin konut, sosyal konut olmaktan çıkarılıyor.

Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre ülkede yoksulluk oranı yüzde 19.7 (2017) üzerinde. Milyonlarca insan düşük ücretli bir işte çalıştığı halde ailesini geçindirebilecek yeterli gelire sahip değil. Bu nedenle kira yardımına başvurmak zorunda kalıyor.

2005’ten bu yana elektrik ve kalorifer giderlerine yüzde 44 zam geldi. Bu oran özellikle elektrikte, dağıtım şirketine bağlı olarak yüzde 31-62 arasında değişen oranlarda zam olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2014’ten bu yana Almanya’daki evsizlerin sayısı iki kat artarak 860 bin oldu.

KONUT MÜCADELESİ BÜYÜYOR

Yüksek kiralara ve konut sorununa karşı son yıllarda pek çok kentte “kiracı inisiyatifleri” ortaya çıktı ve değişik eylemeler düzenlendi. Bunların en dikkat çekeni Berlin’deki kiracıların sürdürmüş olduğu eylemdi. Eylemlere katılım tahmin edilenden de yüksek oldu. Bu hareket zamanla ülke içerisinde yeni bir sosyal hareket dinamiğine dönüşmüş görünüyor.

Bu inisiyatiflerin Berlin, Hamburg, Frankfurt ve Münih’te düzenlediği eylemlere on binlerce kişi katıldı. Geride bıraktığımız dönemde verilen bu mücadele şimdi yeni bir aşamaya taşınıyor.

6 NİSAN KONUT HAKKI İÇİN EYLEM GÜNÜ

6 Nisan günü Berlin, Köln, Leipzig, Stuttgart, Dresden, Frankfurt, Freiburg, Jena, München, Münster ve Potsdam’da gösteriler ve aksiyonlar düzenlenecek. Özellikle Berlin, Köln, Stuttgart ve Leipzig’deki gösterilerin güçlü geçmesi bekleniyor. Aynı gün Avrupa’nın başka büyük ketlerinde de eylemler planlanıyor.

Sendikalar, sol partiler, değişik dernek ve kitle örgütlerinin içinde olduğu birlikler tarafından oluşturulan inisiyatifler tarafından yapılacak gösterilerin güçlü geçmesi durumunda mücadele bundan sonra büyüyerek devam edecek ve hükümetleri yüksek kiralar konusunda adım atmaya zorlayacak.

DİDF’DEN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERE ÇAĞRI

Almanya’da yaşayan Türkiyeli emekçilerin örgütü Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. DİDF, Türkiye kökenli göçmenleri eylemlere katılmaya çağırdı. Açıklamada söyle denildi: “Düşük ücretli işlerin artması ve yoksullaşmayla beraber, herkesin gelirine göre ödeyebileceği sosyal konutlara ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Ama gidişat tam da bunun tersi yönde. Yeni sosyal konutlar yapılmadığı gibi sosyal konutların sayısı her yıl azalıyor. Halbuki Almanya’da 1.5 milyon yeni sosyal konuta ihtiyaç var. Asıl yapılması gereken, belediye ve hükümetlerin herkesin insanca yaşayabileceği sosyal konutlar için yeterli bütçeyi ayırmasıdır. Ama bu kendiliğinden olmuyor. Bunun için bir araya gelip mücadele etmeliyiz. Daha fazla sosyal konut yapılması, kiraların düşürülmesi için Almanya’nın birçok şehrinde 6 Nisan eylem günü ilan edildi. Alman halkı, bizler için de çok önemli olan bu talebi için sokaklara çıkacak. DİDF olarak tüm Türkiye kökenli göçmenleri bu eylemlere katılmaya, kendi taleplerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz!”