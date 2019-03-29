"Zeydan Karalar şehit ailesini kovdu" haberleri yalan çıktı

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'a dair "şehit ailesini salondan kovdu" başlıklarıyla yapılan haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın önceki gün düzenlediği "Şehit aileleri kahvaltılı toplantısı"nda söz alan Gülcan Demiryürek adlı kadın, eşi Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in Mardin Nusaybin'de hayatını kaybettiğini belirtti. Zeydan Karalar'a seslenen kadın, "Benim eşim hendek olaylarında şehit oldu. Bu hendekler yapılırken ses çıkarmayan insanlarla şu an birlikte olmanızı nasıl açıklayabilirsiniz? Benim kızım şu an babasız, bunca şehidin çocukları babasız. Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz?" dedi. Gülcan Demiryürek sözlerini tamamlamasının ardından salondan ayrılmak üzere kapıya yöneldi. Bu sırada Demiryürek'le aynı masada bulunan ablası Gülay Karakuşali de ayağa kalkarak masa örtüsünü çekti, masanın üzerinde bulunanları yere düşürdü. Gülcan Demiryürek ve Gülay Karakuşali daha sonra salondan birlikte ayrıldı.

İKTİDAR MEDYASI DÖRT KOLDAN SALDIRDI

Bu yaşananların ardından A Haber'in röportaj yaptığı Gülcan Demiryürek, "Zeydan Karalar bizi salondan kovdu, güvenlikler bizi tartakladı" dedi. Demiryürek'in bu röportajıyla beraber Sabah, Hürriyet, Takvim, Yeni Şafak gibi iktidar güdümlü gazeteler de, haberi "Zeydan Karalar şehit eşini kovdu" başlığı ile verdi.

ZEYDAN KARALAR, YALANI ORTAYA KOYDU

Zeydan Karalar, Twitter hesabında paylaştığı bir video ile yapılan haberlerin yalan olduğunu ortaya koydu, "Şehit ailemizin salondan kovulduğu iddiası kurgulanmış bir yalandır. Dün üzüntü verici bir provakasyonla daha karşılaştım. Şahsıma ve kıymetli şehit yakınlarına hakaret ve saygısızlık yapıldı. Önce terör örgütüyle işbirliği ile itham edildim, sonrasında da bağırıp çağırıp masa yıkmak ve salonu terk etmek suretiyle, bu devletin belediye başkanına ve orada bulunan bütün şehit ailelerine hakaret edildi. Olayın gerçeği ve bana karşı kurulan komplo, sizinle paylaştığım montajsız videoda açıkça görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza montajlı görüntüler izleten bütün kanalları yargıya intikal ettiriyorum. Tüm şehit yakınlarının acısı acımızdır. İnsanların acılarını; siyasi birtakım menfaatlerine alet etmeye çalışan vicdansız kişiler haricinde, hiç kimseye kırgınlığım yoktur" ifadelerini paylaştı.

Şehit ailemizin salondan kovulduğu iddiası kurgulanmış bir yalandır.



Dün üzüntü verici bir provakasyonla daha karşılaştım. Şahsıma ve kıymetli şehit yakınlarına hakaret ve saygısızlık yapıldı. Önce terör örgütüyle işbirliği ile itham edildim. pic.twitter.com/ucsKOtKVkI — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) 28 Mart 2019