28 Mart 2019 19:17
BM: Cemal Kaşıkçı'nın katilleri kamuya açık olarak yargılanmalı
BM, Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.
Fotoğraf: Umar Farooq/AA
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada Callamard, soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmadığını belirterek Suudi Arabistan'ı kınadı.
Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu. Callamard, Kaşıkçı'yı öldürmekle suçlanan kişilerin Suudi Arabistan'da "kapalı kapılar ardında yargılanmasının" uluslararası standartlara uymadığını vurguladı. (AA)
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