BM:  Cemal Kaşıkçı'nın katilleri kamuya açık olarak yargılanmalı

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Temelli'den Erdoğan'a: Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır

Sezai Temelli'den "Ben de ekonomistim. Keynes ve Smith’in iki ayrı yaklaşımı var" diyen Erdoğan'a: İktisatçı olarak bu kadar zul bir gün yaşamamıştım.