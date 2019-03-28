Demirtaş'ın AİHM'deki davası 18 Eylül'de görülecek
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire’deki duruşması 18 Eylül’de görülecek.
Fotoğraf: MA
HDP'nin tutuklu bulanan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’deki duruşması 18 Eylül’de görülecek.
AİHM, halen Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili temyiz başvurusunu kabul etmişti. AİHM Büyük Daire'de görülecek davanın tarihi belli oldu.
Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
“AİHM Büyük Daire, Sn Demirtaş’ın itiraz başvurusu ile ilgili 18 Eylül 2019 tarihinde Strazburg’da duruşma yapacaktır.”
AİHM Büyük Daire, Sn Demirtaş’ın itiraz başvurusu ile ilgili 18 Eylül 2019 tarihinde Strazburg’da duruşma yapacaktır. https://t.co/9C1nqguB52— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 28 Mart 2019
(HABER MERKEZİ)
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