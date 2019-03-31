ERDOĞAN'DAN BALKON KONUŞMASI: BOYUN BÜKMEK YOK

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin Genel Merkezinde balkon konuşması yapıyor.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin dışında bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılından beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz seçimlerden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15’inci defa sandıktan birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık.

Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56’sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Ve bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Hem AK Parti, hem MHP ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Bahçeli’ye ve bu partiye gönül vermiş bütün kardeşlerime Cumhur İttifakına sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları; Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir.

Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde seçmenlerimizin teveccühü ile göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğümüz mahallelerimizde, ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum.

Bu seçimde arzu ettiğimiz neticelerinde alamadığımız yerlerdeki tek sebebi milletimize kendimizi anlatamamış olmamız olarak görüyorum. Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingiyle, 9 TV ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız, yine kendimizde arayacağız.

Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Şu anda YSK, neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa bu itirazlarımızı yapacağız nerede olursa olsun. Netice alırız veya almayız. Önemli değil, niye? Kardeşlerim şunu unutmayın, her olanda hayır vardır.

Şu anda Ankara’da bakıyorsunuz ilçelerin çoğu AK Parti’de, Cumhur İttifakı’nda. Şu anda İstanbul’da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı’nda veya başa baş. Bu ne demektir? Yine halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine AK Parti’ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız, iyi çalışacağız. Milletimizle arasındaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan, bunun hesabını sormak da dahil gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Onun için hep söylediğim gibi; şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir. Türkiye’den daha öncelikli değildir. partimizden daha önemli de değildir. buna dikkat edeceğiz. Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında güç ve yetki sahibiyiz. Bu oranda değerliyiz.

Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz.

Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz. Ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Kiminle? Milletimle, sizlerle beraber.

Sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra bize boyun bükmek yok.

Ekonomide ülkemizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı bir ekonomik mimariyi mutlaka inşa edeceğiz. Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek, insanlarımızın işine aşına ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Yalan yanlış vaatlerinde bulunanlar buyursunlar bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz.

2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır.

Hedefimiz Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak Suriye’yi güvenli bir yer haline getirip, ülkemizdeki sığınmacıların evlerine dönmelerini sağlamaktır. Yeni yönetim sistemimiz 9 aydır yürürlükte.

Uzun ince yoldaki mücadelemizi gündüz-gece sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Ama siz değerli kardeşlerimden bir şeyi rica ediyorum. Sakın ha, küsmek, kırılmak… “Ya biz bu neticeyi beklemiyorduk” Sakın böyle bir şeye gerek yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bizim düşünmeye bu noktada herhangi bir şeyimiz yok. Ama biz daha ileri diyoruz. Ve bunun için de işte bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz."