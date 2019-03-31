Veri akışı durduğu için özellikle Ekrem İmamoğlu tarafından çok sert eleştirilen Anadolu Ajansı açıklama yaptı. AA'nın açıklaması şöyle:
"AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir."
01:05
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ERDOĞAN'DAN BALKON KONUŞMASI: BOYUN BÜKMEK YOK
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin Genel Merkezinde balkon konuşması yapıyor.
Erdoğan'ın konuşması şöyle:
"Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin dışında bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılından beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu.
3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz seçimlerden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15’inci defa sandıktan birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık.
Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56’sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Ve bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Hem AK Parti, hem MHP ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Bahçeli’ye ve bu partiye gönül vermiş bütün kardeşlerime Cumhur İttifakına sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları; Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir.
Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde seçmenlerimizin teveccühü ile göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.
Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğümüz mahallelerimizde, ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum.
Bu seçimde arzu ettiğimiz neticelerinde alamadığımız yerlerdeki tek sebebi milletimize kendimizi anlatamamış olmamız olarak görüyorum. Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingiyle, 9 TV ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız, yine kendimizde arayacağız.
Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Şu anda YSK, neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa bu itirazlarımızı yapacağız nerede olursa olsun. Netice alırız veya almayız. Önemli değil, niye? Kardeşlerim şunu unutmayın, her olanda hayır vardır.
Şu anda Ankara’da bakıyorsunuz ilçelerin çoğu AK Parti’de, Cumhur İttifakı’nda. Şu anda İstanbul’da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı’nda veya başa baş. Bu ne demektir? Yine halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine AK Parti’ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız, iyi çalışacağız. Milletimizle arasındaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan, bunun hesabını sormak da dahil gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
Onun için hep söylediğim gibi; şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir. Türkiye’den daha öncelikli değildir. partimizden daha önemli de değildir. buna dikkat edeceğiz. Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında güç ve yetki sahibiyiz. Bu oranda değerliyiz.
Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz.
Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz. Ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Kiminle? Milletimle, sizlerle beraber.
Sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra bize boyun bükmek yok.
Ekonomide ülkemizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı bir ekonomik mimariyi mutlaka inşa edeceğiz. Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek, insanlarımızın işine aşına ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Yalan yanlış vaatlerinde bulunanlar buyursunlar bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz.
2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır.
Hedefimiz Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak Suriye’yi güvenli bir yer haline getirip, ülkemizdeki sığınmacıların evlerine dönmelerini sağlamaktır. Yeni yönetim sistemimiz 9 aydır yürürlükte.
Uzun ince yoldaki mücadelemizi gündüz-gece sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.
Ama siz değerli kardeşlerimden bir şeyi rica ediyorum. Sakın ha, küsmek, kırılmak… “Ya biz bu neticeyi beklemiyorduk” Sakın böyle bir şeye gerek yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bizim düşünmeye bu noktada herhangi bir şeyimiz yok. Ama biz daha ileri diyoruz. Ve bunun için de işte bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz."
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde zafer konuşması yaptı. Sık sık “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganlarının atıldığı parti merkezi önü, miting alanına döndü.
Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Bizler kavgaya, rövanşa gelmiyoruz demiştik. Nefret dilinden uzak kalacağız demiştik. Yola koyulduğumuzda bir temennide bulunmuştum. Herkesin başkanı diye hatırlanmak istemiştim. Şimdi bana düşen sözümü tutmak ve herkesin başkanı olmaktır. Ankara'da belediyeciliğin başüstünde taşınacağı ehliyet dönemi başlamıştır. Ankara'da huzur kazanmıştır. İnşallah bereketle taçlanacaktır. Ankara'daki tüm hemşehrilerimiz rahat uyku çeksin, belediye çalışanlarımız endişe etmesin. Hakkıyla işini yapanlar korkmasınlar. Biz Ankara'daki tüm hemşehrilerimizi kardeşimiz biliyoruz.
Rant hırsıyla talandan, yalandan medet umanların hevesi kırılmıştır. Kimseye işini öğretmeyeceğiz sadece işimizi yapacağız. Siyasi görüşü, kimliği, kökeni ne olursa olsun Ankara'ya değer katmak isteyenlerin derdine ortak olacağız. Biz başından itibaren yarıştığımız aday ve partileri öteki olarak görmedik, görmeyeceğiz. Ankaramıza hizmet yolunda kucaklayıcı olacağız. Ankara'yı tevazu ile yöneteceğiz.”
Arından söz alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul” tezahüratlarıyla karşılandı. Kılıçdaroğlu, “Adım gibi eminim orayı da alacağız, destan yazacağız. Mansur Başkan'a oy vermeyen kardeşlerim de bir süre sonra diyecekler ki iyi ki Mansur Başkan kazandı, iyi ki Ankara kazandı diyecekler.” diye konuştu.
00:32
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İMAMOĞLU: TALİMAT MI BEKLİYORSUNUZ?
Ekrem İmamoğlu bir kez daha açıklama yaptı. İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Şu an itibarıyla AA’nın açıklama yapmadığı süre 1 saati buldu. Açıklama yapmamakta 1 saattir direnç gösteriyor AA. Tarihinize yakışan şekilde davranın, topluma olan sorumluluğunuzu yerine getirin. Talimat mı bekliyorsunuz ne yapıyorsunuz anlamadım. 145 yıllık demokrasi mücadelemizin bu güzel gününü karartmayın lüften AA, vazifenizi yerine getirin. Yerine getirmezseniz tarih sizden hesap sorar. Siz topluma, milletimize karşı sorumlusunuz. Kazandığımızın farkındayım çok net ama edebim, sürece olan saygım izin vermiyor. Bütün sorumluları sorumluluğa davet ediyorum. Demokrasi tarihimize yanlış yapmayın gereğini yapın."
İmamoğlu, "Kazandığınıza dair rakamlar, kendi kaynaklarınıza göre mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kendi rakamlarımıza ve başka kaynaklara göre de. Yeri gelince açıklayacağım."
00:25
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EKREM İMAMOĞLU BİR AÇIKLAMA DAHA YAPACAK
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha açıklamaya yapmaya hazırlanıyor.
00:12
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İMAMOĞLU: 36 DAKİKADIR AA VERİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
AA verilerinde 36 dakikadır değişiklik olmadığını belirten Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Sizleri uyarıyorum bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, annelerine, babalarına önümüzdeki 5 yıllık sürecin hesabını veremezsiniz" dedi.
İmamoğlu'nun açıklamarı şöyle:
"Tarihi bir gün yaşıyoruz. Şu an yine çarpıcı bir olay yaşıyoruz. Tam 36 dakikadır AA verilerinde bir değişiklik yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü kuruluşu AA yetkililerine, 'Manipülasyonun parçası olmayın' diye seslenmek istiyorum. Tarihi sorumluluğunuz var. Toplumun yüzüne bakamayacak duruma düşmeyin. Sizi 16 milyon İstanbul halkı adına uyarıyorum. Bir yerden telefon mu bekliyorsunuz, talimat mı bekliyorsunuz anlamıyorum. Bu parti meselesi değil Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Herkes üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirmelidir. Sizleri uyarıyorum, bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, annelerine, babalarına önümüzdeki 5 yıllık sürecin hesabını veremezsiniz. Görev yapan arkadaşlarım ne kadar sürerse sürsün asla sorumluluğunuzu terk etmeyin. Bu sorumluluğu üstlenen herkes demokrasi kahramanı olacak. Kazandığımızı biliyorum ama vicdanım, ahlakım, siyasi duruşum ve devlet adamlığından anladığım şey bunu açıklamama müsaade etmiyor. Tutanakların son halini almayı bekliyorum. AA’nın suskunluğu AA’yı benim nezdimde itibarsız hale getirdi. Verilerimize göre sandıkların yüzde 80'inden fazlası açıldı. Bizim oyumuz %50.36, rakibimizin oyu %46.70."
23:50
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KILIÇDAROĞLU: İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU KAZANMIŞ DURUMDA
Partisinin Genel Merkezinde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
“İlk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları vs. Bu adaletsizlikleri yaşadık. Halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu bizim için çok önemli bir ışık. Tüm iftira kampanyalarına rağmen halk tavrını koydu.
İstanbul’da bizim elimizdeki verilere göre Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış birisinin 'Kazandık' diye yangından mal kaçırırcasına açıklama yapması. Binali Bey'e yakıştıramadım. Tüm ıslak imzalı tutanaklara bakıyoruz. Kavgasız, gerilimsiz gerçekleşmesini istiyoruz bütün bunların. İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, 48 saat kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek, birleştirme tutanakları sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz İstanbul'da da bahar gelecek Ankara'da geldiği gibi. İftira kampanyalarına ve baskılara rağmen başarı ilan ediyoruz. Bu 81 milyonun demokrasiye özlemi. Zafer değil bir başarı bu. Bu seçimden elde edilen başarı bizim değil dünya açısından memnuniyetle karşılacaktır. Bu seçimlerde Ankara’yı kazandık, Adana, Antalya, Mersin, Kırşehir, Artvin, Ardahan, Bolu, Bilecik’i kazandık. Kazanan Türkiye. Seçimin sıcaklığı geçtikten sonra yanıcı gündeme mutfaktaki yangına dönecektir. Biz ekonomik krizin aşılması için siyaseten ne gerekiyorsa her türlü fedakarlığa hazırız."
23:36
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İMAMOĞLU: YÜZDE 76,1 GİRİŞTE BİZİM OYUMUZ %50,51, RAKİBİMİZİN OYU %46,55'TİR
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ellerindeki verilere göre sandıkların yüzde 76,1'inin açıldığını, kendi oyunun yüzde 50,51, rakibi Binali Yıldırım'ın oyunun da yüzde 46,55 olduğunu açıkladı. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin ise "manipülasyon" dedi.
“İstanbul seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla salona giren İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Alkış ve tezahürat için değil bilgilendirme için çıktım. YSK, il seçim ve ilçe seçim kurullarını azami göreve davet ediyorum. Bu tarihi bir görev ve tarihi bir çağrıdır. Şu an itibarıyla ikazımı tekrarlıyorum, tek bir oyun dahi vebali üzerinizedir. Tutanakların sağlıklı şekilde kayda girmesini sağlamanız gerekiyor. Biz sürece bu hassasiyetle devam ediyoruz. Bu seçim bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği seçim değildir. Yerel seçim o şehirde yaşayan herkesin kazanma seçimidir. Pozisyonlarını son ana kadar korumalarını tavsiye ediyorum sandıklardaki görevli arkadaşlara. AA’nın hassasiyetle giriş yaptığı konusundaki kaygılarım devam ediyor. Süreci kontrol edecek şekilde psikolojik bir şekilde yürüyor. Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirtmem. Tutanaklara göre giriş yapmaya devam ediyoruz. Yüzde 76,1 girişte bizim oyumuz 50,51, rakibimizin 46,55’tir. Manipülasyona izin vermeyeceğiz. Takdir etmeyi de tebrik etmeyi de bilirim ama aynı şekilde keyifle tebrik edilmeyi de beklerim. Sürecin hassas şekilde neticelenmesi için çalışan herkese teşekkür ediyor ve sürecin takip edilmesi için yetkilileri göreve çağırıyorum. Zira bu akşam zihinlerdeki kaygıları giderme, barışma akşamıdır.
Binali Yıldırım'ın açıklamasına ilişkin İmamoğlu, "Bu da manipülasyondur. Süreç tamamlanmadan 'kazandık' demesini ayıplıyorum. Bugünün sonucunun barışma, toplumsal uzlaşmaya yol açmasını umuyorum" dedi.
23:24
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BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL'DA SEÇİMİ KAZANDIK
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sonuçlar kesinleşmeden "İstanbul'da seçimi kazandık" açıklaması yaptı.
Yıldırım "31 bin 124 sandıkta sayım tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık" dedi.
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23:18
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YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN: HERHANGİ BİR SONUÇ AÇIKLANMAYACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir sonuç açıklanmayacak" dedi.
Güven ayrıca "Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan basınla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Güven, gelen verilerin eş zamanlı olarak partilerle paylaşıldığını söyledi. Bugüne kadar yapılan seçimlerin ıslak imzalı tutanaklarının kurumun internet sistesinde vatadaşa sunulduğunu belirten Güven, bu seçim sonuçlarının da en kısa zamanda incelemeye açılacağını açıkladı. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan kanallarla ilgili suç duyurusunda bulunulması ve RTÜK'e bildirilmesi kararı alındığını aktaran Güven, öte yandan seçim sonucu verilerinin siyasi partilere aktarılmasında bir kesinti olduğunu kabul etti. Güven, ancak bu kesinti sırasında bir veri kaybı yaşanmadığını ve verilerin partilere aktarılmaya devam edildiğini söyledi.
Evrensel Web TV Seçim Özel yayınına konuk olan Gazeteci Hakkı Özdal, "AKP’nin ve ortağı MHP’nin beka üzerinden yürüttüğü siyasi faaliyet ülkenin önemli bir bölümünde karşılık bulmamış görünüyor. Daha önce AKP’de bulunan bazı kentlerin CHP’ye ya da İYİ Parti'ye geçmiş ya da geçiyor gibi görünmesi, bazı yerlerde kazanıyor olsa da dramatik oy düşüşleri yaşaması ve İstanbul’da ittifakın daha önce aldığı oyun altına düşecek olması bunun göstergesi" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Genel Merkezine geldi. Genel Merkez önü miting alanı gibi. Halaylar çekiliyor, sloganlar atılıyor…
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22:37
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FAİK ÖZTRAK: VERİLERİMİZE GÖRE İMAMOĞLU ÖNDE GİDİYOR
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yavaş yavaş sonuçlar belirginleşmeye başladı. Bizim elimizdeki verilere göre İmamoğlu önde gidiyor. İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı açıklamalar doğrudur. Biz de Genel Merkez olarak onun arkasındayız. Seçim süreci henüz bitmedi. Islak imzalı sonuçları almadan sandıkları bırakmayın. AKP Genel Başkanının az önce sonuçları kabullendiğini açıkladı. İstanbul'da öndeyiz, televizyonlar bunu göstermiyorlar ama Ekrem İmamoğlu alacak" dedi.
22:30
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EKREM İMAMOĞLU: BENİMLE RAKİBİM ARASINDAKİ FARK YÜZDE 5,25'TİR
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, elindeki son verilere göre Binali Yıldırım'dan yüzde 5,25 önde olduğunu söyledi.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Uzun süre sabrettim yeni bir veri ile karşınıza gelebilmek için. Şu an itibariyle 40 dakikadır televizyonlarda veri girişi durmuş bulunmakta, daha önce her üç dakikada bir 0,5 oranında veri girişi yapılıyordu. Bu bizim manipülasyon endişemizi güçlendirdi. Vatandaşlarımızı uyarmak zorundayım. Tekrar uyarıyorum YSK’yi göreve çağırıyorum; devlet kurumu olan AA’yı göreve davet ediyorum. Bu milli bir sorumluluktur. Ritmik bir şekilde biz verilerimiz giriyoruz. Farkımız şu ıslak imzalı verileri giriyoruz. Yüzde 60’a ulaşan verimize göre benimle rakibim arasındaki fark yüzde 5,25’tir. Sandıkta görev alan arkadaşlarım, bu süreci önemseyen, görev alan herkes, lütfen sandıklardaki görevinizi asla bırakmayın. Kutlama süreçleri ile ilgili söylemek isterim; nitelikli ve ahlaklı bir süreç yönetiyorum. Tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim.
22:17
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ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Erdoğan, balkon konuşması için Ankara'ya hareket etmeden önce seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ankara’da balkon konuşması yaparak seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Hep olduğu gibi açık ara birinci parti olarak çıktık. İttifaklar bazında da birinci olduk. Kazanılan ya da kaybedilen belediye başkanlıkları elbette ki olmuştur. Kazanç ve kayıp milletimizin takdiridir. Kabul edilmesi gerekir.
Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımız kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz.
Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki seçim sonuçlarını önemli görüyorum. Birilerinin Kürt vatandaşlarımızın oylarını ipotek altına alma çabalarına hep dikkat çekmiştik. Sonuçlar, iradelerini terör örgütlerine teslim etmeyeceklerini göstermiştir. Beka söyleminin milletimiz tarafından gayet iyi algılandığını görüyoruz. Milletimize diz çöktürmeye çalışanlar hüsrana uğramıştır.
Önümüzde dört buçuk yıla yakın kesintisiz bir icra dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Hep önümüze bakacağız. Ekonomisi, sanayisiyle meşgul olacağız, adımlarımızı buna göre atacağız.
Gündemimizde reform programı var. Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden ekonomi programımızı hayata geçireceğiz. Artık bizim için güçlü ve büyük Türkiye hedefine odaklanacağımız bir dönem var. Ülkemizin 2023 hedeflerine ilerlemesi için adım adım çalışacağız.
Özellikle Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda Sayın Bahçeli’ye ve mesai arkadaşlarına, benim mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
22:01
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AA'YA GÖRE AĞRI'DA AKP'NİN ADAYI KAYYIM SAVCI SAYAN KAZANDI
Ağrı'da sandıkların yüzde 83'ü açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı kayyım Savcı Sayan yüzde 55,80 ile birinci oldu. HDP ise 36,50 ile ikinci sırada yer aldı.
Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Şahin Şerifoğulları kazandı. Kentte sandıkların yüzde 98'i açılırken Şahin Şerifoğulları yüzde 40,6, MHP adayı Bilal Çoban yüzde 34,42 oy oranında.
AA: SİİRT'TE KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE HDP KAZANDI
Siirt'te Kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin adayları Berivan Helen Işık ve Resul Kaçar yüzde 48,77 ile birinci oldu. AKP'nin adayı Ali İlbaş ise yüzde 46.53 ile ikinci sırada yer aldı. Açılan sandık oranı yüzde 98.
CHP MİLLETVEKİLİ HALUK KOÇ: ANKARA'DA ŞU AN TARİH YAZILIYOR
CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Ankara Milletvekili Haluk Koç, “Ankara’da şu an tarih yazılıyor. Elimizdeki verilere göre Yavaş yüzde 5-6 farkla önde. Ankara’yı Hatay, Mersin, Adana, İstanbul takip edecek umarım. Mansur Yavaş’ı da şimdiden kuluyorum” dedi.
Koç, Ankara’da 25 yıl sonra CHP’nin önde olduğuna dikkat çekerek, “Elimizdeki veriler çok net. Bu yüzden o kadar kesin konuşuyoruz. Son derece önemli bir sonuç. Bu iş döndürülemeyecek noktadadır” dedi.
YSK’da veri akışının 56 dakika durduğunu belirten Koç, herkesi sakin olmaya çağırdı. Koç, “Tüm tasnif işleri bitene kadar sandıktaki gorevlilerimiz işlerine devam etsin. Hiçbir arkadaş demokrasinin namus noktası olan sandıkları asla terk etmesinler” dedi.
MİLLET İTTİFAKI'NIN BURSA ADAYI MUSTAFA BOZBEY: YSK'DE VERİ GİRİŞİ DURDU
Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, seçim merkezinde açıklama yaptı.
Yüzde 50 ile önde olduğunu söyleyen Bozbey, "Fark ilerleyen saatlerde açılacak ama şu an YSK'de veri girişi durdu. 300 sandığın veri girişi yapıldıktan sonra veri girişi yapılmıyor. AKP'nin adayı Alinur Aktaş'ın oy oranı yüzde 46" dedi.
EKREM İMAMOĞLU: AÇILAN SANDIK YÜZDE 36,5, OYUM YÜZDE 52,42
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, elindeki son verilere göre sandıkların yüzde 36,5'inin açıldığını ve oyunun yüzde 52,42 olduğunu söyledi. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın oy oranının ise yüzde 44,84 olduğunu söyledi.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Az önce yaptığım açıklamanın teyidi anlamında karşınızdayım. Son verimiz yüzde 36,5 açılan sandık. Yüzde 52,42 Ekrem İmamoğlu, yüzde 44,84 rakibimizin oyu. Dengeli şekilde devam ediyor. Diğer tarafta ise fark yüzde 2’ye düştü. Açıklamamdan sonra veri hızı düşmüş görünüyor. Yüzde 16 civarı açılmamış sandık var. Burada manipülasyon söz konusu. YSK’ya çağrımdır, lütfen İstanbul verilerini denetlesinler. Devletin kurumu olan AA’yı da hassasiyete, doğru veri vermeye, süreci manipüle etmemeye ve ahlaklı bir duruşa davet ediyorum. Sandık kurullarındaki arkadaşlarıma da yerinizi terk etmeyin çağrısı yapıyorum. Hak yemedim yemem ama hakkımı da yedirtmem. Süreci böyle yönetmeye devam edecek, aldığım verileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım beni çeken kameraların kurumları bu açıklamaları göstermekten imtina etmezler."
CHP'NİN GÖZALTINA ALINAN SİVEREK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATİH BUCAK SERBEST BIRAKILDI
AKP'li belediye meclis üyesi adayı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra döndüğü Siverek'te destekçileri tarafından karşılanan Bucak, olayla ilgisinin bulunmadığını savundu. AKP'li Nusret Kaya da hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
İMAMOĞLU: SANDIKLARIN YÜZDE 27’Sİ AÇILDI, OYUM YÜZDE 53.2
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada AA’nın sonuçları maniple etmeye çalıştığını söyledi. İmamoğlu “Elimizdeki verilere göre sandıkların yüzde 27’si açıldı. Oyum yüzde 53,2. AKP’nin oyu yüzde 44,1" dedi. İmamoğlu, YSK’yi göreve çağırdı.
Ekrem İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sandıklar kapalalı 3 buçuk saat oldu. Sayım işlemleri devam ediyor. Biz de çok sıkı bir şekilde sisteminizde süreci takip ediyoruz. Ancak ne yazık ki daha önceki seçimlerde de yaşadığımız gibi tek kaynaklı girişten dolayı seçim yasakları bitmeden önce enteresan verilerle girişler başladı. YSK tarafından 1 buçuk saat sonra uyarı yapılması da şaşırtıcı. Keşke anında uyarı yapılsaydı. Uyarıların karşılık görmediğini de belirtmek istiyorum. Kendi sistemimizdeki verilere göre yüzde 27,6 girişimiz var. Yani 8 bin 635 sandığın girişi yapıldı. İstanbul ile ilgili saat 22.00’ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin ediyoruz. Girişi yapılan verilere göre şu anda CHP adayı olarak oyum yüzde 53,2, rakibimizin de oranı yüzde 44,1. Karşı tarafta son yarım saat içerisinde öyle bir veri yükselişi var ki bir anda yüzde 60’tan yüzde 75 buçuğa varan bir veri artışı var İstanbul’da. Aynı zaman diliminde İstanbul dışındaki birçok şehirde de çok enteresandır aynı noktalarda yani yüzde 40-45 oranlarında çakılı kalmış. Televizyonlardan aldığımız verilere göre İstanbul’daki oran yüzde 50,32’ye yüzde 47,13. İçeride arkadaşlarım gelen sonuçları çok dikkatli inceleyerek girişler yapıyor. Bir manipülasyon varsa YSK’nın ya da devletin kurumu AA’yı bu konuda hassasiyete ve titiz olmaya davet ediyorum."
20:39
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CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK: YSK, VERİ AKIŞINI KESTİ
CHP'li Faik Öztrak, YSK'nin güncelleme gerekçesiyle veri akışını kestiğini açıkladı. Öztrak, sayımın ortasında veri akışının kesilmesinin normal olmadığını belirtti.
CHP Sözcüsü Öztrak, yaptığı basın açıklamasında yarım saati aşkın bir süredir YSK'den veri akışının durduğunu ve yaşananları anlayamadıklarını açıkladı. Parti ilçe başkanlıklarından veri akışının sürdüğünü ama YSK'den alamadıklarını belirten Öztrak, bu saatte normal olmadığını ve bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muarrem Erkek ve Tuncay Özkan'nın YSK'ye gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
20:36
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CHP GENEL MERKEZİNDE COŞKU HAKİM
CHP Genel Merkezinde coşku hakim. Nedeni, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın öne geçmesi.
AA: BURDUR'DA SANDIKLARIN YÜZDE 89'U AÇILDI, CHP ADAYI ERCENGİZ ÖNDE
Anadolu Ajansının aktardığına göre Burdur'da sandıkların yüzde 89'u açıldı. CHP'nin adayı Ali Orkun Ercengiz yüzde 51,54'lük oranla yarışı önde götürüyor. AKP'nin adayı Deniz Kurt ise yüzde 42,90'lık oranla ikinci sırada.
Kesin olmayan sonuçlara göre Sivas Belediye Başkanlığını AKP adayı Hilmi Bilgin kazandı. Anadolu Ajansı'na göre Hilmi Bilgin 84 bin 246, BBP adayı Doğan Ürgüp 61 bin 771 oy aldı. Sandıkların yüzde 91.4'ü açılırken Bilgin oyların yüzde 49,3'ünü aldı.
Diyarbakır’da sandıkların açılmaya başlamasıyla yurttaşlar HDP il binası önünde kutlama için toplanmaya başladı. Yoğun polis ablukasının da olduğu il binası önünde toplanan yurttaşlar halaylar, zılgıtlar ve "Direne direne kazanacağız" sloganları eşliğinde sonuçları kutlamaya başladılar.
19:29
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ANTEP'TE KAVGA: 3 ÖLÜ 1 YARALI
Gaziantep'te, muhtarlık nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
19:26
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AA: BİTLİS'TE AKP ADAYI NESRULLAH TANĞLAY KAZANDI
Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Nesrullah Tanğlay 9 bin 911, HDP adayı Faruk İşlek 7 bin 417 oy aldı. (AA)
YSK, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.
18:52
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TRABZON TONYA'DA SEÇİM KAVGASI: 2 YARALI
Trabzon'un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek muhtar adayı Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt'u (31) tabancayla yaraladı. DHA'nın haberine göre yaralılar hastanede tedaviye alınırken Muhammet Y. kaçtı.
18:44
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YSK, YAYIN YASAĞINI DELEN KANALLAR HAKKINDA SUÇ DUYURSUNDA BULUNDU
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.
18:39
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ESENYURT'TA OKULDA YANGIN: OY SAYIMINA ARA VERİLDİ
Esenyurt'taki Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına devam edileceği öğrenildi.
ÖZTRAK: ‘ÖRGÜTÜMÜZ OYLAR YSK’YA TESLİM EDİLENE KADAR SANDIK BAŞINDA OLMALI’
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Seçim dolayısıyla yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyen Öztrak, “Seçim kampanyası süre doneminde rekabet yetine hakaret damga vurdu. Bunu milletimiz degerlendirecektir. Milletin sözünü bugün hep birlikte dinleyeceğiz” dedi.
CHP Genel Merkezi’nde seçim güvenliği ve çalışmaların ciddiyetle yürütüldüğünü belirten Öztrak, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için çağrı merkezi oluşturduklarını söyledi. Öztrak, “Sandıklardaki hukukçularla da iletim kurmak için ayrıca oluşturduğumuz hukuk grubu Genel Merkezi’mizde çalışıyor. Oylar YSK’ya teslim edilene kadar örgütümüzün sandıkların başında olması ve ıslak imzaları alması sonuç getirecektir” dedi.
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzler gülüyor, Ankara’da her şey kontrol altında. Bereket ve huzurun Ankara’da hakim olmasına saatler kaldı. Sandıklarımızı terk etmeyelim" dedi.
DİYARBAKIR ADLİYESİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇEVRESİ POLİS BARİYERİYLE KAPATILDI
Diyarbakır’da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık sonuçları ve oy torbalarının getirileceği Diyarbakır Adliyesi ile Büyükşehir Belediyesinin çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.
MA'nın haberine göre adliye çevresine çok sayıda polis ve zırhlı araç konuşlandırıldı. Sayımların tamamlanmasının ardından sandık sonuçları ve oy torbalarının adliyeye getirilmesi bekleniyor.
17:38
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"İSTANBUL'DA 39 İLÇE BAŞKANINDAN GELECEK SONUÇLAR 120 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN TOPLANACAK"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından basın açıklaması düzenledi.
CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen açıklamada konuşan Kaftancıoğlu, 31 bin 24 sandıkta 10 milyon 569 bin seçmeni bulunan İstanbul’da seçime katılma oranının oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Kaftancıoğlu, Malatya Pütürge’de öldürülen Saadet Partili üç müşavirin ailesine de başsağlığı diledi. Kaftancıoğlu, seçimleri sağlıklı bir şekilde takip edebilmek için 39 ilçe başkanından gelecek sonuçların 120 kişilik bir ekip tarafından toparlanacağı bilgisini verdi: "İstanbul halkının içi rahat olsun. En doğru bilgiyi bize gelen verilerden size aktarmaya çalışacağız."
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın süreci tamamlarız” dedi.
İstanbul’da güzel bir seçim ortamı geçtiğini kaydeden İmamoğlu, ilerleyen saatlerde gelen sonuçlara göre bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.
17:32
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CHP'NİN BEYOĞLU ADAYI ALPER TAŞ: VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN
CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, Beyoğlu’daki sandıkları gezdi ve yurttaşlarla görüştü. Taş, “50 gün boyunca çok iyi, titiz bir çalışma yürüttük. Şu an gönüllülerimiz sandık başlarında görevdeler, tüm sandıklara hakimiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.
17:24
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OY KULLANMA İŞLEMİ SIRASINDA BİRÇOK KAVGA ÇIKTI
İstanbul, Ankara, Urfa, Antep ve pek çok ilde, sandık başında kavgalar yaşandı; yaşamlarını yitirenler ve yaralananlar oldu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SAAT 15.00 İTİBARIYLA 310 OLAY MEYDANA GELDİ, 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanlığı, saat 15.00 itibarıyla 310 olay meydana geldiğini ve 2'si seçim öncesi olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Saat 15.00 itibarıyla Bakanlığımıza illerimizden 310 seçim olayı bilgisi ulaşmıştır. Bu olayların 62'si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a Muhalefet, 51'i oy pusulaların fotoğraflarını çekme, 35'i tehdit ve hakaret, 62'si kasten yaralama ve darp, 15'i oy verme düzenini bozma, 11'i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20'si izinsiz silah taşıma ve 54'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir.
Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti."
16:09
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OY KABİNİ BÖLGESİNDE OTURAN AKP ADAYI İTİRAZ SONUCU ÇIKARILDI
Dersim Mazgirt’te AKP’nin Belediye Başkan adayı Mustafa Becerikli, saatlerce vatandaşların oy kullanma alanında oturdu. Becerikli, HDP ve TKP’li müşahitlerin itirazları sonucu dışarı çıkarıldı.
Oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı illerde saat 16.00 itibarıyla sandıklar kapandı.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.
16:01
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HAKKARİ'DE KÖY YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ, OY KULLANMAYA GİDEN KÖYLÜLER MAHSUR KALDI
Hakkari Yüksekova'nın Dağlıca bölgesindeki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Cevizli mezrasından Kamışlı köyüne oy kullanmaya gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindekiler yolda mahsur kaldı.
15:48
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KORUCULAR ÜNİFORMAYLA OY KULLANMAYA ÇALIŞTI, POLİS VEKİLE "TERÖRİSTLERİN VEKİLİSİN" DEDİ
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; Siirt’te bir grup korucu oy kullanmak için Halide Kutlualp İlköğretim Okulu’na üniformalı olarak geldi. Görevli olmadıkları için üniformayla oy kullanamayacakları uyarısında bulunan HDP’li sandık görevlileri ile korucular arasında arbede yaşandı. Olay yerinde bulunan HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, yaşanan arbedeye müdahale etti. Bu sırada bir polisin Taş’a “Sen bizim vekilimiz değilsin. Teröristlerin vekilisin. Kimsin?” demesi dikkat çekti. Korucuların üniformalarını çıkarmasıyla arbede sona erdi.
Üniformaya ilişkin YSK kararı şöyle:
"Sandık alanında, sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz, ayrıca, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyanlar sandık alanına giremezler. "
SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU OY KULLANDI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, oyunu eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile birlikte Çankaya Lisesi'nde kullandı.
Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme sırasında 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ve yetkililerden bu hadisenin üstünün örtülmemesini istiyoruz. Bu olayı geçiştirmeye kalkarlarsa, bu olay tekrar edebilir" dedi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 mahallede sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular ve Kantar mahallerinde sandık başlarında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
15:28
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İYİ PARTİNİN KADIKÖY ADAYI EMRE KINAY OY KULLANDI
İYİ Partinin Kadıköy Belediye Başkan adayı Emre Kınay, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.
DHA'nın aktardığına göre Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Keleşevleri Mahallesi'nde iki grup arasında oy nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ilçedeki devlet hastanesine götürülüp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken jandarma, mahallede güvenlik önlemi aldı.
15:20
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"HANİ'DE SEÇİMLERİ İZLEYEN İKİ İTALYAN GÖZALTINA ALINDI"
Hani’de HDP'nin daveti üzerine Türkiye'ye gelip seçimleri izleyen İtalyan heyette yer alan Sonia Helene Rosset ve Noemi Colombo gözaltına alındı. Gözaltına alınan heyet üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltı haberin yayınlanması üzerine Hani Kaymakamlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Gözaltı iddialarının asılsız olduğu ileri sürülen açıklamada, ilçeye gelen yabancıların akreditasyonların olmaması nedeniyle sandık bölgesinden uzaklaştırıldığı, gözaltı işleminin yapılmadığı iddia edildi.
Açıklamada, şunlar ileri sürüldü: “Birtakım basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Hani İlçemize İtalya'dan gelen gözlemci heyette yer aldığı söylenen kişilerin gözaltına alındığına dair iddialar yer almış olup, Hani İlçesinde oy kullanılan bir okulumuza yapılmakta olan seçimlerde gözlemci oldukları iddiasıyla 2 İtalyan vatandaşı ile 1 tercüman ve 1 avukat olmak üzere toplam 4 kişi gelmişlerdir. Yapılan kontrollerde herhangi bir uluslararası gözlemci akreditasyonlarının olmadığı, ayrıca sandık alanında yer alacak kanunda sayılı kişilerden olmaması nedenleriyle 298 sayılı Kanunun 81. ve 82. maddelerindeki düzenlemelere uygun olarak sandık çevresinden uzaklaştırılmışlardır. Daha sonra yapılan kimlik kontrollerin ardından ayrılmışlardır. Herhangi bir gözaltına alınma olayı bulunmamakla birlikte haberler gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."
"GÖZALTI İŞLEMİDİR"
İtalyan heyet üyeleriyle birlikte olan Avukat Bekir Gülmez, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 3 saat boyunca bekletilen heyetin kaymakamın talimatı üzerine bırakıldığını belirtirken Avukat Mehmet Öner ise kimlik sorgulamasının olay mahallinde yapılabileceğini, dolayısıyla emniyete götürülmesinin gözaltı işlemi olduğunu söyledi.
15:13
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OY SIRASI BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP YAŞAMINI YİTİRDİ
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü köyünde oy kullanmak için köy okuluna giden Şirin Ay, sıra beklerken aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ay, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
14:54
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URFA'NIN HİLVAN İLÇESİNDE TOPLU OY KULLANILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Urfa’nın Hilvan ilçesinde toplu oy kullanıldı. İlçenin Güluşağı mahallesinde 1063 No’lu sandıkta yaklaşık 50 oyun usulsüz bir şekilde kullanıldığı mahalle muhtar adayının oyunun başkası tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasıyla farkedildi. Olayın ardından sandık görevlileri sandıkta oy kullanılmasının iptal edilmesi için tutanak tuttu.
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14:21
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AKP'NİN İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA OYUNU KULLANDI
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu'nda eşi Semiha Yıldırım, torunları Ali ve Elif Köylübay ile birlikte 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri için oyunu kullandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
14:04
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU ÜSKÜDAR'DA KULLANDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. 3300 nolu sandıkta Emine Erdoğan'ın oyunu kullanmasının ardından Tayyip Erdoğan, kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.
Oy kullanmasının ardından açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:
"Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür.
Temennim odur ki bunun dışında seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar iyi gidiyor. Başta 30 büyükşehrimiz olmak üzere seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimler inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Ben tekrar tüm milletimize, tüm seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Temennim odur ki yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapatmış olalım."
Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
13:42
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MARDİN DERİK'TE MÜŞAHİTLER ÇIKARILDI
Mardin'in Derik ilçesinde, HDP’nin müşahitleri polisler tarafından okullardan çıkarılmak istendi. AKP ve diğer partilerin müşahitlerinin çıkarılmaması üzerinde müşahitler okullardan çıkmamakta direndi. Avukatların müdahalesi ile diğer partilerin müşahitlerinin de çıkarılması ve sayım işlemi başladıktan sonra içeriye alınmaları konusunda anlaşıldı.
13:33
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HDP'NİN ÇANKAYA ADAYI FİLİZ KERESTECİOĞLU OYUNU KULLANDI
HDP Çankaya Belediye Başkan Adayı Filiz Kerestecioğlu, Çankaya Lisesi'nde oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kerestecioğlu, “Hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün halklarımıza Türkiye’nin geleceğine hayırlı olsun. Barış, demokrasi, artık bir nefes getirsin. Seçimin, sakin ve huzurlu geçmesini diliyorum. Çünkü bu bir seçim, savaş değil ve mutlaka aslında bir kaybeden de olacak. Ama herkesin haysiyetiyle kazanmasını ya da kaybetmesini temenni ederim” dedi.
AKP’NİN ANKARA ADAYI ÖZHASEKİ, OYUNU YENİMAHALLE'DE KULLANDI
AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'de Sofuoğlu İlkokulu’nda eşi ile birlikte oy kullandıktan sonra gezetecilere kısa bir açıklama yaptı. Yaklaşık üç aydır tüm adayların kampanyalarını sürdürdüklerini belirten Özhaseki, kampanya sürecinin olgunluk içerisinde geçitiğini ve kimsenin burnunun dahi kanımadığını belirtti.
Tüm adayların kendilerini anlattığını ve söyleceklerini söylediğini ifade eden Özhaseki, ortaya çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini dile getirdi. “Ankaramız için de, ülkemiz için de hayırlısı olsun diyoruz” diyen Özhaseki, seçim sonuçlarını AKP Genel Merkezi’nden takip edeceğini söyledi. Kampanya sürecini “çok keyifli bir maraton” olarak tanımlayan Özhaseki, kendisine oy vermeyen insanların dahi kendisiyle sohbet ettiğini dile getirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli, "Olgunluk ve huzur içinde bir seçim tamamlanmış oldu" dedi. Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Bağlı bulunduğunuz ilçede ilk kez MHP dışında başka bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna, "Ben Cumhur İttifakı'na oy verdim" diye yanıt verdi. Bahçeli, ardından okuldan ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte Çukurambar’da bulunan Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile fotoğraf veren Kılıçdaroğlu, “İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaktır. Güzel bir hava var” dedi.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Yavaş, “Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir" dedi.
KOCAELİ BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI REYHAN BAŞARAN OYUNU KULLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Körfez İlimtepe 17 Ağustos İlk ve Ortaokulu'nda 1189 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Başaran, "10 Şubat'tan bu yana kentimizde yaşayan işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere, yani her kesime ulaşmaya çalıştık. İyi bir süreç geçirdik. Dilerim ki bundan sonrası kentimiz için, ülkemiz için çok daha iyi olur" dedi.
TEMELLİ: YARINDAN İTİBAREN DEMOKRASİ VE BARIŞ ADINA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞAYACAĞIZ
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda oyunu kullandı. Temelli, daha sonra yaptığı açıklamada "Türkiye halklarına, emekçilere, kadınlara, gençlere, herkese; bu ülkede mağdur olmuş herkese hayırlı olsun. Rüzgar erken geldi. Bir demokrasi rüzgarı, bir barış rüzgarı esiyor. İnanıyoruz ki Türkiye'de bu seçimler her şeyden önce siyasetin dilini üslubunu değiştirecek. Siyasetin dilini ayrımcılıktan nefret söyleminden kurtaracak ve Türkiye'de yeni yaşama, bu yeni yaşamı umut edenlere değişim rüzgarı estirecek" açıklaması yaptı.
Temelli açıklamasını şöyle noktalı:
"Bir ay boyunca bu umutla Türkiye'nin her yerinde tüm arkadaşlarımla birlikte, eş başkanımızla birlikte, MYK'miz, vekillerimiz, PM üyelerimiz, il ilçe teşkilatlarımızla birlikte bu umudun peşinde koştuk. Bu umudu hiç yalnız bırakmadık. İnanıyoruz ki yarından itibaren Türkiye'de demokrasi adına, barış adına önemli değişiklikler yaşayacağız. Bugün burada vatandaşlık vazifemizi yaptık. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum."
AKÇADAĞ BAĞIMSIZ MECLİS ÜYESİ ADAYI NEJDET BALİ OYUNU KULLANDI
Akçadağ Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Nejdet Bali, Durulova Mahallesi'ndeki Köy Evi'nde( Kültür Evi) kurulan 1052 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
12:07
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MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI: İYİ BİR SONUÇ ÇIKACAK
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Akşener, açıklamasında "Uzunca ve hareketli -tırnak içi hareketli- bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak" dedi.
Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyleyen Akşener'e bir basın mensubu “Sizce sandıktan ne çıkacak?" diye sordu. Akşener, "İyi bir sonuç çıkacak" şeklinde cevap verdi.
MALATYA BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI ŞERİF DEMİREL OYUNU KULLANDI
Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Şerif Demirel, Abdülkadir Eriş İlköğretim Okulu'ndaki 1288 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Demirel, "Antidemokratik uygulamaların olduğu dönemde yerel seçimleri yapmaktayız. Dileğimiz bu seçimler antidemokratik uygulamalara son verir” dedi.
11:42
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BULDAN OYUNU KULLANDI: KAYYIMLARIN GİDİŞİNİ DİYARBAKIR'DAN İZLEYECEĞİM
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bakırköy Florya'da bulunan Murat Kölük İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. HDP Basından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, HDP PM üyesi Hatice Ödemiş, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir, Buldan'a eşlik etti.
Okul merdivenlerinde Kadir Topbaş'la karşılaşan Buldan, selam verdi ve ili isim birbirlerine "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Buldan, "Çok yoğun bir çalışma sürecini bitirdik. Her şeyi yaptık aslında. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin yarınları için çok şey söyledik. Ama hiçbir televizyon kanalının bizim çalışmamızı vermemesi ve bu anlamda çıkarılan engeller çok yoğundu. Seçmenlerimizle buluşmalarımız hakkımıza yansımamış olabilir. Ancak çok çalıştığımızı ifade etmek isterim. Her gün miting meydanlarında HDP'ye söylenen yalanları iftiraları ve bize karşı yapılan farklı bir algıyı yıkmak açısından halkımıza çok şey söyledik. Biz bugün görevimizi yaptık. Ben inanıyorum ki halkımız da bugün sandık başında görevini yapacak. Şimdi oyumu kullandım. Direkt Diyarbakır'a geçeceğim. Çünkü kayyımların gidişini Diyarbakır'dan izlemek bana büyük bir zevk verecek" dedi.
#Seçim2019 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu kullandı: Umuyorum bugün kullandığımız oylar barışa, özgürlüklere ve eşitliğe katkı sunacaktır. Şimdi Diyarbakır'a geçiyorum, kayyımların gidişini Diyarbakır'dan izlemek bana büyük bir zevk verecek https://t.co/w3OIX912MYpic.twitter.com/LByyNrsqkE
SELAHATTİN DEMİRTAŞ: OYUNUZU MUTLAKA KULLANIN, SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından halka sandıklara giderek oy kullanamaları çağrısında bulundu.
Demirtaş'ın mesajı şöyle:
“Merhabalar, nasılsınız? Sandığa gidiyoruz, değil mi? Oyunuzu mutlaka kullanın ve sayım bitene kadar da sandığa sahip çıkın lütfen. Güzel sonuçları akşam hep birlikte, keyifle izleyelim. (Bir resim çalışmamı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Yarının daha güzel olması dileğiyle...)”
AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci, Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Açıklama yapan Zeybekci, "Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir" diye konuştu.
11:16
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU OYUNU KULLANDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Alanya’daki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlköğretim Okulu'nda oylarını kullandı.
11:08
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DERSİM DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ ADAYLARI OYLARINI KULLANDI
Dersim Devrimci Güç Birliği Belediye Eş Başkan adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir oylarını kullandı.
Nurşat Yeşil Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde oy kullanırken kendisine HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül eşlik etti. Hıdır Demir ise Türk Telekom Fen Lisesinde oy kullanırken kendisine HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü eşlik etti.
İki eş başkan adayı da oylarını demokrasi, barış ve eşitlik için kullandıklarını belirtirken sonuçların Dersim halkına hayırlı olmasını dilediler.
10:57
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HDP VAN EŞ BAŞKAN ADAYI MUSTAFA AVCI OYUNU KULLANDI
HDP Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Mustafa Avcı, oyunu kullandı. Avcı "Seçme seçilme hakkının hiçe sayılarak kayyımlar eliyle yapılan irade gasbına karşı, tüm baskılara, engellemelere, seçim ihlallerine rağmen bugün bu sandıklarda halkın iradesi bir kez daha tecelli edecek ve kazanan halkımız olacak" dedi.
10:46
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KAYSERİ BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI EYLEM SARIOĞLU ASLANDOĞAN OYUNU KULLANDI
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan "Umarız güzel bir sonuç elde ederiz" diyerek oyunu kullandı.
Konya'da merkez Meram ilçesi Durunday Mahallesi muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin, oy kullanmaya atı 'Cemşit' ile geldi. Mahallelinin 'Atlı muhtar' lakabı taktığı Belgin, atının kendisine uğur getirdiğini söyledi.
10:22
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EMEP GENEL BAŞKANI SELMA GÜRKAN OYUNU KULLANDI
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, oyunu Ankara'nın Etismesgut ilçesindeki Ruhiye Hilmi Atlıoğlu İlkokulu'nda 1457 no'lu sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Gürkan, “Demokratik bir ortamda gerçekleşmeyen bu seçimin demokratik kazanımların ilerlemesine vesile olmasını diliyorum” dedi.
Cem Yılmaz oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. Oy vermeden önce mikrofona esprili bir şekilde, "Kazanacağız" diyen komedyen oy verme işleminin ardından, "İçeride uzun süre kaldınız" sorusuna, "İçerde kararsızları düşündüm" yanıtını verdi.
DHA'nın aktardığına göre Yılmaz, "Hayırlı olsun, yeni bir seçimde görüşmek dileğiyle" diyerek okuldan ayrıldı.
10:10
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TUNÇ SOYER OYUNU KULLANDI
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oyunu Seferihisar ilçesindeki Sığacık 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda kullandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem nedeniyle binaların hasar gördüğü Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, oylarını çadırlarda kullanmaya başladı.
DHA'nın aktardığına göre artçı sarsıntıların sürdüğü ve vatandaşların çadırlarda kalmaya devam ettiği bölgede, Oğuz Mahallesi'nde 208, Çubukçular Mahallesi'nde ise 50 seçmen çadırlarda kurulan birer sandığa saat 08.00'den itibaren giderek oy kullanıyor.
Öte yandan Acıpayam'daki betonarme binaların hasar görmediği mahallelerde, okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.
BUCA BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI GÜRKAN EMREOĞLU OYUNU KULLANDI
İzmir Buca Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Gürkan Emreoğlu "Halkçı belediyecilik kazanacak" diyerek oyunu kullandı.
09:41
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HDP DİYARBAKIR ADAYI ADNAN SELÇUK MIZRAKLI OYUNU KULLANDI
HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Cemil Özgür İlkokulu'ndaki 1152 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanmadan önce açıklama yapan Mızraklı, "Hem bütün Türkiye halklarına hayırlı olsun hem de aydınlık yarınlara umut olsun diyorum. Hukukun gölgesinde, demokrasi ve adaleti tekrar perçinleyecek ve üretecek bir seçim atmosferi olması herkesin yararınadır. Bunu belirterek demokrasiye ve adalete vurgu yapıyorum" dedi.
DHA'nın aktardığına göre Mızraklı'nın oy kullandığı okulda, Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler gözlemci heyeti de seçimleri takip etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda, 1004 numaralı sandıkta oylarını kullandı.
DHA'nın aktardığına göre Soylu açıklamasında "Bugün Türkiye'de bir demokrasi havası var. Sabah 07.00 itibarıyla birçok vilayette oy kullanma işlemi başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00'de oy kullanma başladı. Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil ufak tefek olayların dışında. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde oyunu kullanacaktır. Bugün söz milletin" dedi.
08:59
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AÇLIK GREVİNDEKİ HDP MİLLETVEKİLİ DERSİM DAĞ OYUNU KULLANDI
Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle 3 Mart’tan beri partisinin Diyarbakır il binasında açlık grevinde olan HDP Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Mevlana İlkokulu’nda kurulan 1227 no'lu sandıkta oy kullandı.
Dağ’a, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Hülya Alökmen Uyanık, Kayapınar Belediyesi Eş Başkan adayları Kezban Yılmaz, Necati Pirinççioğlu ve partililer de eşlik etti.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Dağ, “Barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum” diyerek oyunu kullandı.
08:45
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HDP'NİN KARS ADAYI AYHAN BİLGEN OYUNU KULLANDI
HDP Kars Belediye Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen, eşi ve çocuklarıyla birlikte Haydar Aliyev Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Bilgen, seçimlerin tüm Kars için hayırlı olmasını diledi. Bilgen’in açıklamaları şöyle:
‘’Kars için hayırlı olmasını diliyoruz. Sandığın iradesine sahip çıkmak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sandıkta değişimi sağlamak demokratik kültürün bir gereğidir. Evet zor bir kampanya geçirdik ama bugünün özellikle güven, huzur içerisinde geçmesini umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Asla şımarmayacağız ve asla seçimi kazananın bütün Kars olduğunu unutmadan seçim sonucunu değerlendireceğiz. Seçim sonucu açıklandığında akşam tekrar birlikte olacağız.’’
08:30
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OVACIK BELEDİYESİ DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ ADAYLARI OY KULLANDI
Dersim'de Ovacık Belediyesi Devrimci Güç Birliği adayları Serpil Argın ve Kemal Dinlergüler oylarını kullandı.
08:00
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BATI İLLERİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Batıdaki 49 ilde oy verme işlemi 08.00 itibarıyla başladı. Saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek.
07:15
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BÖLGEDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölgedeki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.