Özgür Gündem davaları: Gazetecilere onlarca yıl hapis istendi

İstanbul Adliyesinde iki ayrı Özgür Gündem davası görüldü. 'Nöbetçi yayın yönetmenleri' davasında gazetecilere onlarca yıl hapis cezası istendi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 9 yazar ve çalışanının “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava 9 Temmuz’a ertelendi. Özgür Gündem'in "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan 13 gazetecinin yargılandığı davanın duruşmasında mütalaasını veren savcı ise onlarca yıl hapis isteminde bulundu.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 9 yazar ve çalışanının gazetede yayımlanan yazıları nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan Eren Keskin ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Şube Başkanı Ümit Efe’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Geçtiğimiz duruşmada mütalaasını veren savcı, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Reyhan Çapan, eş genel yayın yönetmenleri Eren Keskin ve Hüseyin Aykol’un zincirleme bir şekilde “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla cezalandırılmalarını istemişti. Savcı, dava kapsamında yargılanan Ayşe Batumlu, Nuray Özdoğan, Ayşe Berktay, Reyhan Hacıoğlu, Celalettin Can ve Filiz Koçali hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini talep etmişti.

AVUKAT KILIÇ SÜRE TALEP ETTİ

Keskin’in avukatı Özcan Kılıç, kovuşturmanın genişletilmesi ve birleştirme taleplerinde bulundu. Avukat Kılıç, Eren Keskin hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TCK 302 maddesinden kamu davası açıldığını ve davanın halen derdest olduğunu hatırlatarak, “Gazetenin yayın yönetmeni olması aleyhe delil gösterilmiştir bu davada. Bu nedenle yargılamanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekir. Tefrik kararı talep ediyoruz” dedi. Kılıç, Hüseyin Aykol’un da Ankara’da yaşadığını belirterek, “İstanbul’da çıkan haberlerden sorumlu değildir. İddianamedeki tespit yeterli değildir” dedi. Dosyanın kapsamı itibariyle savunmalarını hazırlayamadıklarını belirten Kılıç süre talep etti.

‘BU YASALAR DEĞİŞMEK ZORUNDA’

Dava kapsamında yargılanan Keskin, “30 yıldır insan hakları savunucusuyum. İHD Eş Genel Başkanıyım. İfade özgürlüğünü savundum, savunmaya devam edeceğim. Özgür Gündem çalışanları öldürülmüş, gazete binası bombalanmış, kapatılmış bir gazete olduğundan 2013’te dayanışma amaçlı gazetenin genel yayın yönetmeni hanesine ismimin yazılmasını istedim. Ancak fiilen bu görevi yapmadım. İstanbul 23 Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapisle yargılanıyorum. Bugüne kadar 12 yıl 6 ay hapis ile 450 bin lira ceza aldım. Bu akıl almaz bir şey. Ben yurt dışına da gitmeyeceğim. Hiçbir mahkeme Anayasa Mahkemesi’ne bugüne kadar Anayasaya aykırılık itirazı ile başvuru yapılmadı. Yurtdışına gitmeyeceğim Türkiye bu yasaları değiştirmek zorunda. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği süreci devam ediyor dedi. Devam ediyorsa bu yasalar değişmek zorunda. Bu nedenle süre istiyorum” diye beyanda bulundu. Mahkeme, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

13 GAZETECİYE ONLARCA YIL HAPİS İSTEMİ

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan gazetecilere açılan davaya Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yedinci duruşmayla devam edildi.

Dava kapsamında yargılanan gazeteciler Faruk Eren ve Ertuğrul Mavioğlu ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Şube Başkanı Ümit Efe’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Dava kapsamında “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, Evrensel yazarları İhsan Çaralan ve Fehim Işık, gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, Celalettin Can, Öncü Akgül, Hüseyin Aykol, Ömer Ağın, Dilşah Kocakaya, Mehmet Şirin Taşdemir, Veysel Kemer ve Yüksel Oğuz yargılanıyor.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Aykol'un zincirleme şekilde örgüt propagandası yaptığını iddia ederek 13 yıla kadar, aralarında gazetemiz yazarı Çaralan’ın da bulunduğu diğer gazetecilerin de örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 7 buçuk yıla kadar cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, yargılanan kişilere esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 15:11

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