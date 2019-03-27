27 Mart 2019 14:15
Kemal Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası
Doğa fotoğraflarıyla tanınan ve bir dönem Dersim muhabirliğimizi yapan Kemal Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Fotoğraf: Evrensel
Doğa fotoğraflarıyla tanınan ve bir dönem gazetemizin Dersim muhabirliğini de yapan Kemal Özer’e “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
4 Eylül 2017 tarihinde tutuklanan ve 16 ay cezaevinde kalan Özer’in karar duruşması Tunceli 1. Ağır ceza Mahkemesinde görüldü. Özer’in avukatları beraatini istedi. Ancak mahkeme “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla Özer hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Avukatlar, istinaf mahkemesine itirazda bulunacaklarını belirttiler. (Dersim/EVRENSEL)
ETİKETLER: Kemal ÖzerDersim
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