Bir kentin talepleri 

Cemre KAVUKER

Kocaeli

“Partiler seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor”, “partilerde aday tartışmaları sürüyor”, “o belediye başkanı vaatlerini açıkladı”, “işte seçim anketlerinden çıkan sonuçlar” gibi birçok haberi ve tartışmayı geride bıraktık. Seçim geldi çattı. Ülke çapında belli başlı iller tartışma konusu olsa da kentlere dönüp baktığımızda yerelin tartışmaları özgünlüklerini sürdürdü. Kocaeli için de kaçınılmaz olarak böyle oldu. Yerel seçim dendiğinde akla gelen “her seçim zamanı kaldırımları söküp yeniden yapıyorlar daha ne olsun”dan çok başka bir konu hakimdi; ekonomi. Ekonomik krizin etkisinin giderek arttığı bir dönemde seçim sürecini tamamladık. Sohbet edilen her ortamda ekonomi kaçınılmaz bir konuydu ve adayların vaatleri ve halkın talepleri de bu yönlüydü.

SEÇENEKSİZ DEĞİLİZ

Kocaeli AKP’nin güçlü olduğu bir yer. Büyükşehir belediyesi ve 12 ilçesi de AKP’li belediye başkanlarının yönetiminde. Yine de özellikle merkez ilçelerde 16 Nisan referandumundaki “hayır” oylarının yüksek çıkması ilçe belediyelerinin başka parti yönetimine geçebileceği düşüncelerini uyandırmış durumda. Büyükşehir belediyesi açısından 9 partinin adayı ve 2 bağımsız aday var. Cumhur ittifakı ve millet ittifakı tartışmalarında AK Parti ve İYİ Parti adayları arasında tercih hakkı sunulan halka, bir alternatif olarak bağımsız bir aday var: Reyhan Başaran. Emek Partisi’nin seçimlere girmesine onay vermeyen YSK’ya karşı Kocaeli halkını seçeneksiz bırakmamak için aday olarak çıktı. Halkçı demokratik bir belediye anlayışı sunarak işçi durakları, fabrikalar, mahalleler tüm bu çalışma dönemi boyunca ayrılmadığı yerlerdi. Seçim çalışmalarında yer alan bir genç olarak insanlarla sohbet etme fırsatı buldum. Kapısını çaldığımız, seçim bildirisini uzattığımız her insan krizi ağzından düşürmedi. Seçim boyunca yapılan röportajlarda, gidilen yerlerde projelerden bahsedilmedi, büyük vaatler sunulmadı. Halkla beraber olacak bir yönetim modeli sunuldu. Halk meclislerinin olduğu, her evdeki, okuldaki, fabrikadaki insanın söz sahibi olduğu meclisler. Bir yanıyla da bir kadın aday kadınlara umut oldu. Her kadının gözlerindeki umudu görmek daha da heyecanlandırdı beni.

GENÇLERİN DE SEÇİMİ

Bir yanıyla da gençler önemli bir yere sahip Kocaeli’de. Üniversitelilerin şehrin gelirinde ciddi bir etkisi var, talepleri de var elbette. Reyhan Başaran’la beraber bir öğrenci evinde buluştuğumuzda en can yakıcı sorunları da konuştuk. Ulaşım, barınma, sosyal yaşam alanları en temel talepler arasında. Ulaşım merkez ilçeler dışında fiyat farklılıkları gösteriyor, aktarma sistemi de yok. Bu yüzden birçok öğrenci otostop çekerek ulaşımını ücretsiz çözmeye çalışıyor. Devlet yurtlarının kontenjan yetersizliği, özel yurtların pahalılığı derken birkaç arkadaş bir araya gelip eve çıkmak daha hesaplı oluyor. Bu noktada aslında başkan adayı başlatılan kampanyayı da desteklediğini söyledi. Üniversitede başlattığımız ESDİ %50, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yüzde elli indirim kampanyamız altına imzasını da attı. Aslında gençliğin ana talepleri halkçı demokratik yönetim anlayışında yer alan şeyler. Reyhan Başaran’ın adaylığını açıkladığı ilk günden beri “gelin birlikte yönetelim” söylemi taleplerimizin altına attığı imza ile gerçekliğini göstermiş oldu. Kentlerde büyük bir oranda etkisi olan gençlik için yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmek büyük bir önem taşımakta. Bunun için seçim sürecinde konuştuğum her genç kent yönetiminde söz sahibi olmanın önemini vurguladı. Özellikle üniversite gençliği açısından üniversite ve yerel yönetimin ortak tavır alması önemli. Seçim döneminin gösterdiği bir şey de artık sorunlarımızdan dert yanmak yerine çözüm odaklı olmamız gerektiği. Bunun için gençliğin de söz hakkının olduğu bir yerel yönetim anlayışı gerekli.