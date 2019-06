Yakıcılığı korunan mevzu: Eğitim sistemi

Zehranaz KADAYIFÇI

Hatay

Ülkenin gündemi değişse de özellikle lise öğrencileri açısından eğitim sistemindeki sorunlar her dönem en can yakıcı olma özelliğini koruyor. Hatay’da okuyan öğrencilerin de her dönem üzerine tartışma yürüttüğü ve “nasıl olmalı”ya dair kafa yorduğu bir konu. Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nden dokuzuncu sınıf öğrencileri ile eğitim sistemine dair düşüncelerini konuştuk.

TEK TİP BİREYLER YARATAN EĞİTİM SİSTEMİ

İçerisinde bulunduğumuz eğitim sistemi hakkında ne düşündüğünü sorarak başlıyoruz konuşmamıza. Irmak, eğitim sisteminin sürekli değişmesinin öğrencileri olumsuz etkilediğini düşünüyor diğer birçok öğrenci gibi. “Bu nedenle başarı oranı bir hayli düşüyor. Ayrıca müfredat oldukça ağır ve öğrencilerden her alanda başarılı olması bekleniyor, bu yüzden öğrenciler kendi ilgi alanlarını keşfedemiyor ve tek tip bireyler yetişiyor.” derken nasıl bir eğitim sistemi olmalı soruma ilişkin “Bence öğrencilerin ilgi alanlarını ortaya çıkartacak bir şekilde olmalı, öğrenciler kendilerine daha fazla vakit ayırabilmeli, bilimsel ve sosyal faaliyetler artırılmalı ve bu sistem kısa süreli ve değişken değil uzun süreli kalıcı olacak şekilde uygulamaya konulmalı.” diyor. Irmak, müfredatta bilime, kültüre, sanata yeterince yer verilmediğini düşünüyor. “Bazı faaliyetler varmış, yapılıyormuş gibi gösterilip yapılmadığı çok oluyor. Mesela bizim astronomi dersi buna bir örnek.” diye anlatıyor. Çevresinde üniversitelerden mezun işsizlerin olduğunu ve bu durumun da kendisinde ileride işsiz kalma korkusu oluşturduğunu anlatıyor, “Onca yıl okuyoruz emek sarf ediyoruz ama bunun sonucu iş bulamamak olmamalı bence.”

KÜLTÜR DERSLERİ OLMAYAN BİR SİSTEM...

Diğer bir arkadaşımız Alina ise verilen derslerin kullanılabileceği ortamlar sağlanması gerektiğini düşünüyor. Müfredat tartışmalarına ilişkin ise “Bilime, kültüre, sanata yeterince yer verildiğini düşünmüyorum. Çünkü müfredata iki tane beden eğitimi iki tane felsefe iki tane resim/müzik dersi koyarak bir şey olmuyor ya da fizik, kimya, biyolojiyi sadece öğretmenlerin anlatması çok saçma. Öğrencilerin bunu bir görev olarak algılamasına neden oluyor ama bize bunu sevdirerek anlattıklarında ya da deneyler yaptığımızda ilgi artar.” diyor.