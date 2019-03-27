Okulumuzdaki çalıştay üzerine

Deniz ÖZKAN

İzmir Atatürk Lisesi

Lisemizde öğrencilerden oluşan grupların dahil olduğu bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ana teması ülkenin sorunlarına hükümetin bütçesine uygun, güncel bilgilerle donatılmış çeşitli kulvarlardan çözüm önerileri getirmekti. Alanında en iyi çözümü bulan en iyi komite seçilecekti. Çalıştayda 6 komite vardı. Bu komiteler enerji, ekonomi, eğitim-kültür, teknoloji-inovasyon, turizm ve insan haklarıydı.Ülkenin ekonomik yapısı ve eğitim durumu çalışmaların temel alınan noktalardı. Ekonomi komitesi ülkedeki işsizlik oranı; eğitim komitesi sınav sistemindeki sıkıntıları, eğitimde fırsat eşitliği; enerji komitesiülkede fosil yakıt kullanımı; insan hakları komitesi işçi hakları, sendikalaşma, hizmet sektörünün eşitsizlik ve şiddet sorunları; turizm komitesi ülkemize gelen turist sayısı, kültür etkinlikleri; teknoloji-inovasyon komitesi ise ülkedeki teknolojik ürünlerin kullanımı ve üretimi konuları üzerine raporlarını temellendirdiler.

Ben enerji komitesinde görev almıştım. İlk başta nükleer enerjinin kullanımının yaratacağı sıkıntılar üzerinden karşı bir sunum yaptım fakat çoğunluk karşı görüş sundu. Bir arkadaşım daha savundu benim gibi fakat ikiye altı kaldığımız için kabul görmedi. Genel kurul toplantısında da diğer komitelerden ret oyu aldık. Delegelerin sözcülere soru sorma hakkı olduğu için de bizim sözcümüze nükleer ile ilgili soru soruldu ve destekler nitelikte cevapladı. Ülkemizde nükleere karşı gereksiz bir önyargının olduğunu ve günümüz koşullarında gerekli bir enerji kaynağı olduğunu söyledi. Bizim de şaşkınlığımızla birlikte bizim komitemiz en iyi komite seçildi. Raporumuz genel kurulda en iyi rapor seçildi. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi bence çok iyiydi. Umudum bütün liselerde böyle çalıştayların yapılması yönünde. Birçok kişi nükleer enerji kaynakları gibi zararı fazla olan seçeneklere karşı olmasına rağmen etkinlik gereği savunsa da gençlerin ülke sorunlarına dair böyle tartışmalar yürütmesi, çözüm önerilerinde bulunması gerçekten faydalı ve geliştirici etkinlikler oluyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu koşullarda ülke sorunlarını böyle saygı çerçevesinde tartışmak farklı ve güzel bir seçenek. Tabii bunların yanında herkesin birbiriyle farklı ilişkiler içine girmesi, yeni arkadaşlıklar edinmesi de diğer güzel tarafı.