27 Mart 2019 03:00

Yürüyen merdivenlerde yürümeli mi yoksa ayakta mı durmalı?

Yürüyen merdiven üzerinde kendiliğinden oluşan iki yaya trafiği şeridinden sağdakinde duruluyor, soldakinde yürünüyor. Peki bu doğru mu?

Yürüyen merdivenlerde yürümeli mi yoksa ayakta mı durmalı?

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Prof. Lesley STRAWDERMAN
    Mississipi Üniversitesi

    Onları sevin veya onlardan nefret edin, insanları güvende tutmak ve araçların sorunsuz şekilde hareket etmesine yardımcı olmak için trafik yasaları mevcuttur. Ve yasal olarak uygulanabilir olmamakla birlikte, yaya trafiğinin de kendi yazılı olmayan kuralları vardır.  Örneğin rahatsız etmeyi en aza indirmenin yolu olarak “Pardon! Çarptığım için özür dilerim! “; acil yetişmesi gerekiyorsa “Oraya daha hızlı ulaşmak istiyorum! “ gibi yürüme görgü kurallarını kullanır.

    Üstüne düşünmüyor olsanız bile, daha yavaş yürüyen insanların yolun dışına doğru yöneldiği , daha hızlı yürüyenlerin yolun iç taraflarına girdiği ortak yaya trafiği kurallarına uyuyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu, yolların sağ şeridinde yavaş araçlar kalırken, hızlı araçların soldan geçtiği sokak trafik kuralları ile uyumludur.

    DOĞAL YAYA ŞERİTLERİ

    Geçişe yönelik bu yaklaşım, yaya trafiği şeritlerinin oluşmasına yol açıyor.  Kaldırımlar yollar gibi boyanmıyor olsa da, bu işlevsel şeritler yayaların daha rahat ve hızlı hareket etmesine yardımcı olabiliyor. Benim gibi insan sistemleri mühendisleri, yaya şeritlerinin kalabalık ortamlarda doğal olarak ortaya çıktığını biliyor.

    SAĞDA DURMAYI TEŞVİK EDEN İŞARETLER

    İnşa edilmiş alanlarda, tasarımcılar belirli yaya trafik düzenlerini teşvik etmek için farklı teknikler kullanmaktadırlar. Bunun bir örneği, yayaları yürüyen merdivenlerde “sağda durmaya” teşvik eden işaretlerdir. Yürüyen merdivenleri kullanan insanlar, ayakta duruyorlarsa basamakların sağ yarısını, yürüyorlarsa (veya koşuyorlarsa!) yürüyen merdivenlerin sonuna ulaşmak için sol yarıları kullanırlar.

    Ancak yürüyen merdiven üzerindeki iki yaya trafiği şeridi hedefinize daha çabuk ulaşmanıza yardımcı oluyor mu? Yürüyenler için bir şerit ve ayakta duranlar için bir şerit olmalı mı yoksa her iki şerit de sadece ayakta durmak için mi kullanılmalı? Bir çalışma, yayaların yüzde 74.9’unun yürüyüş yerine yürüyen merdiven üzerinde durmayı seçtiğini bildirdi. Kalabalığın küçük, sabırsız bir bölümü için yürüyen merdiven şeridinin tamamı açık bırakılmalı mı?

    AYAKTA DURAN YAYA SAYISININ İKİ KATINDAN DAHA FAZLASINI TAŞIYABİLİR  

    Tasarımcılar yol, bina ve aralık gibi alanları planlarken, çevredeki her insan için ihtiyaç duyulan alanı göz önünde bulundururlar. Gereken alan, alanın nasıl kullanılacağına bağlı olarak değişir. Bir yaya için, “tampon bölge”, bir insanın kendisini ne kadar rahat hissetmesi gerektiğini açıklar ve aktiviteye göre farklılık gösterir. Ayakta duran birisinin ortalama olarak, 3 fit kareden (0.3m²) biraz fazla bir alana ihtiyacı vardır; oysa yürürken bir yayanın sekiz fit kareden (0.75m²) daha fazla alana ihtiyacı vardır. Bu, yürüyen merdiven gibi kısıtlı bir alanın, yürüyen yayalar tarafından kullanılırsa, ayakta duran yaya sayısının iki katından daha fazlasını rahatça taşıyabileceği anlamına gelir.

    "SADECE AYAKTA"

    Londra’da plancılar, metro istasyonlarında sıklıkla tıkanan bir yürüyen merdiven üzerinde “sadece ayakta” politikasına geçerek saatlik kapasitede yüzde 27’lik bir artış elde ettiler. Tıkış tıkış bir yürüyen merdiven üzerinde yürüyüşe izin verilmedi, bu sayede daha fazla insanın istasyonda daha önce olduğu gibi hareket etmesine izin verildi. Yüksek verimli bir yürüyen merdiven, en fazla inen kişi sayısına sahip olandır - yani en çok kişiyi hedefe taşıyandır.

    YÜRÜMEK MERDİVENİN KAPASİTESİNİ AZALTIYOR

    Ancak değişim tartışmalıydı. Ulaştırmadaki sosyal düzen çoğu zaman bireysel gezginleri destekledi. Örneğin, insanların sola doğru yürümelerine izin vermek, bazı kişilerin daha hızlı hareket etmesine izin veriyor, ancak yürüyen merdiven kapasitesini azaltıyor ve diğerleri için toplam seyahat süresini yavaşlatıyor. Yürüme için yürüyen merdiven şeritlerinden birini kullanmak, yürüyen yaya çıkışının daha hızlı çıkmasına yardımcı olabilirken, yürüyüş yapanların trafiğin geri kalanına göre değişen hızları genel verimliliği engelliyor. Genel sistemi iyileştirmek için, sistem düzeyinde verimlilik dikkate alınması gereken şeydir.

    AKIŞINA BIRAKMAK YORMUYOR

    Mühendisler, aşırı kalabalık bir alanda çok fazla yaya olduğunu hesaba katıyor. Bu gibi durumlarda, yayalar düşük yoğunluklu veya açık alanda olduğundan daha yavaş yürüme eğilimindedir. Bu daha yavaş tempo hem alan eksikliğinden hem de her yayanın daha fazla karar alma ihtiyacından kaynaklanıyor - hızlanmalı mıyım, yavaşlamalı mıyım? Bu kişiyi geçmeli miyim, beklemeli miyim? Muazzam sayıda küçük karar, yayaların etraflarındakiler gibi davranmasına neden olabiliyor. Kelimenin tam anlamıyla akışına bırakma zihniyeti, yürümeyi zihinsel olarak daha az yorucu kılıyor.

    Dolayısıyla insanlar bir yürüyen merdivene yaklaştığında, genellikle hemen önlerindeki kişinin yaptığı şeyi yaparlar. Önlerindeki kişi yürürse yürür, duruyorsa dururlar. Tek gereken, trendi başlatan biri.

    Yürüyen merdivenin iki tarafında durun. Diğerleri takip edecek. Mantıksız görünüyor olabilir ama bir değişiklik, özellikle kalabalık alanlarda yapılan bir değişiklik, herkesin hedefe daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacaktır.

    Başlık ve arabaşlıklar Evrensel’in tercihidir.

    https://theconversation.com ‘dan çeviren Selen ADIGÜZEL

     

    ÖNCEKİ HABER

    Koç Üniversitesinde erkek şiddetinin örtbas edilmesine tepki
    SONRAKİ HABER

    "Eren Erdem’in bir kulağı hiç duymuyor"
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İstanbul seçiminin gösterdiği (3): Demokrasi ve emek mücadelesinin dayanakları güçlendi

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Gaza for sale*

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Yetmez ama evet

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçim ve sonrası

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Gezi geçmişte kalan mıdır?

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Boş konuşma üstatları!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Elektriğe yüzde 15 zam
    Elektriğe yüzde 15 zam

    Elektrik fiyatları 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi önü ikinci kez bir bayrama tanıklık etti
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi önü ikinci kez bir bayrama tanıklık etti

    Saraçhane’de düzenlenen devir teslim törenini takip eden Şerif Karataş, izlenimlerini yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    İBB Başkanı İmamoğlu: 31 Mart'ta saati durdurmak istediler, halk yanıt verdi
    İBB Başkanı İmamoğlu: 31 Mart'ta saati durdurmak istediler, halk yanıt verdi

    Mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de toplananlara seslendi.

    Suudi Arabistan’da grevdeki bir inşaat işçisi gözaltına alındı
    Suudi Arabistan’da grevdeki bir inşaat işçisi gözaltına alındı

    Suudi Arabistan’da ödenmeyen ücretleri için 11 gündür grev yapan Türkiyeli inşaat işçilerinin sözcüsü Hasan Hüseyin gözaltına alındı.

    Manisa Hafsa Sultan Hastanesinde 25 işçi işten atılacak
    Manisa Hafsa Sultan Hastanesinde 25 işçi işten atılacak

    Manisa Hafsa Sultan Hastanesinde yemekhane işlerini yürüten şirket değişti. 25 işçi işten atılma tehdidiyle yüz yüze.

    GÜNCELLENDİ
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez mazbatasını aldı.

    NSU dosyalarına ulaşım engeli 120 yıldan 30 yıla düşürüldü
    NSU dosyalarına ulaşım engeli 120 yıldan 30 yıla düşürüldü

    Almanya’da ırkçı terör örgütü NSU ile ilgili dosyalara konulan 120 yıllık gizli kalma kararı 30 yıla düşürüldü.

    CHP’li Kani Beko, Kozak’taki maden çalışmalarını Meclis’e taşıdı
    CHP’li Kani Beko, Kozak’taki maden çalışmalarını Meclis’e taşıdı

    CHP Milletvekili Kani Beko, Kozak Yaylası’ndaki altın madeni kapasite artışı kararına ilişkin tartışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordu.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final karşılaşmaları başlıyor
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final karşılaşmaları başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor
    Bukalemun: Sevgi ve nefret ekseninde bir kardeşlik hikayesi
    Bukalemun: Sevgi ve nefret ekseninde bir kardeşlik hikayesi
    15. Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri sahiplerini buldu
    15. Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri sahiplerini buldu
    Baharatlar mutfakta göründükleri gibi değiller
    Baharatlar mutfakta göründükleri gibi değiller
    ABD-Meksika sınırında 4 mülteci ölümü daha yaşandı
    ABD-Meksika sınırında 4 mülteci ölümü daha yaşandı

    ABD-Meksika sınırında bulunan Bravo Nehri üzerinde biri bebek, ikisi çocuk ve biri 20 yaşlarında genç bir kadın olmak üzere 4 mültecinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplusözleşme süreci başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplusözleşme süreci başladı

    İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme süreci kapsamında Tüm Bel-Sen ile belediye yönetimi arasında ilk görüşme yapıldı.

    ‘Kaftancıoğlu’nu yargılamak muhalefete sus demek’
    ‘Kaftancıoğlu’nu yargılamak muhalefete sus demek’

    Toplumsal Bellek Platformu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek bildirisi açıkladı.

    Bakırköy'de yapılmak istenen şehir hastanesine yargıdan iptal kararı
    Bakırköy'de yapılmak istenen şehir hastanesine yargıdan iptal kararı

    Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazisine yapılması planlanan şehir hastanesiyle ilgili plan değişikliği, kamu yararı olmaması sebebiyle mahkemece iptal edildi.

    İş cinayeti protestosu: Kapitalist sömürü kimlik sormuyor, öldürüyor
    İş cinayeti protestosu: Kapitalist sömürü kimlik sormuyor, öldürüyor

    DİSK’e bağlı 3 sendika Büyükçekmece’de yanarak hayatını kaybeden mülteci işçilere ilişkin açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sinop nükleer santral projesi durdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sinop nükleer santral projesi durdu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Japonya’da yayım yapan Nikkei gazetesine verdiği röportajda Sinop nükleer santral projesinin durduğunu açıkladı.

    Bahreyn çalıştayı: Arap yöneticiler Filistin'i satmaya istekli ama Araplar değil
    Bahreyn çalıştayı: Arap yöneticiler Filistin'i satmaya istekli ama Araplar değil

    Filistin meselesini çözmede başarısız olmuş bazı Arap rejimleri bugün gönüllü ya da gönülsüz Filistin davasını kesin olarak ortadan kaldırmaya istekliler.

    AKP kongrelerinde halkın ekmeğini yemişler
    AKP kongrelerinde halkın ekmeğini yemişler

    Ankara Halk Ekmek AŞ'nin AKP kongreleri ve toplantılarına faturasız “şampiyon ekmek” gönderdiği ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Edirne'de minibüse doldurulan 40 mülteciden 10'u yaşamını yitirdi
    Edirne'de minibüse doldurulan 40 mülteciden 10'u yaşamını yitirdi

    Edirne’nin Meriç ilçesinde mültecileri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu 10 mülteci ölü ve 30 kişi yaralandı.

    Ezhel'e "uyuşturucu kullanmak"tan ertelemeli 1 yıl 8 ay hapis cezası
    Ezhel'e "uyuşturucu kullanmak"tan ertelemeli 1 yıl 8 ay hapis cezası

    Ezhel "uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

    10 Ekim anıtına yapılan saldırı görüntülerini emniyet savcıya vermedi
    10 Ekim anıtına yapılan saldırı görüntülerini emniyet savcıya vermedi

    10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenler anısına yapılan anıta saldıranların görüntüsünü emniyet, “görüntü yok” diyerek savcılığa vermedi.

    ‘Her şeyi çok güzel yapabiliriz’: ‘Mağduriyet’ten kolektif eyleme
    ‘Her şeyi çok güzel yapabiliriz’: ‘Mağduriyet’ten kolektif eyleme

    Prof. Dr. Melek Göregenli, 23 Haziran’ın sonuçlarını ve 31 Mart’tan bugüne değişenleri değerlendirdi.

    Tire Belediyesi işçileri: Kıdem tazminatımız için mücadele etmeliyiz
    Tire Belediyesi işçileri: Kıdem tazminatımız için mücadele etmeliyiz

    4 ay önce sendikalaşan Tire Belediyesi işçileri kıdem tazminatının gasbına karşı mücadele çağrısı yapıyor.

    İşçi mektubu: Her şeyin güzel olması için birlik ve mücadeleye
    İşçi mektubu: Her şeyin güzel olması için birlik ve mücadeleye

    İzmir'deki Akar Tekstil işçisi, 23 Haziran seçimlerinin iş yerindeki yansımalarını yazdı.

    “Tarım Bakanı çiftçiyi mağdur etmeden bir çözüm bulmalı”
    “Tarım Bakanı çiftçiyi mağdur etmeden bir çözüm bulmalı”

    Diyarbakır’da buğday veriminde yaşanan düşüş nedeniyle çiftçi ve esnaf, hükümete çağrı yaptı.

    Mühendisler asgari ücret protokolü istiyor
    Mühendisler asgari ücret protokolü istiyor

    TMMOB'ye bağlı Maden Mühendisleri Odası mühendislere asgari ücret tarifesi uygulanması için kampanya başlattı.