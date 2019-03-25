Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın babası hakkında suç duyurusunda bulundu

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümü için adalet arayışında olan baba Şaban Vatan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin suç duyurusu üzerine emniyete çağrıldı.

Gazeteci Metin Cihan da baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medyada kullancılar #BabayıBırakınKatiliYakalayın hastagiyle tepkilerini dile getiriyor.

Rabia Naz'ın intihar ettiği ileri sürülmüş, ancak baba Şaban Vatan kızının araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti. Baba, edindiği bilgelere göre Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

11 yaşındaki Kızı Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için aylardır kampanya yürüten Şaban Vatan, 21 Mart'ta savcılığın talimatıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için psikiyatra sevk edilmişti. Vatan, yatmadığı hastanede yatmış gibi gösterilmişti.(HABER MERKEZİ)