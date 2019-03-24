Oyuncu Yaşar Alptekin: Sokakta sigara içen kadın ucuzdur

Oyuncu Yaşar Alptekin, kendisiyle yapılan bir röportajda sokakta sigara içen kadınlara "ucuz" diyerek hakaret etti. Bazı tesettürlü kadınların makyaj yapmasına dair de konuşan Alptekin, "Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur" dedi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cinmen'e konuşan Alptekin, "Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler... Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur." dedi.

Söz konusu röportajda, Cinmen'in "Türkiye’nin muhafazakarlaştığını düşünüyor musunuz?" soruna Alptekin şöyle yanıt verdi:

"Tabii. Tesettürlü hanımlar bu kadar rahatlıkla sokakta dolaşamıyordu. Evlerinde oturuyorlardı. Özgür değillerdi. Şimdi ise kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar. Böyle olması da gerek zaten. Muhafazakarlar mini etekli kadına karışmamalı. Mini etekli bir kadın da sakallı bir adama karışmamalı. Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler... Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur." (HABER MERKEZİ)