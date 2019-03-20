Erdoğan, görevden aldığı Gökçek'e 'dinozorlu park' için teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski adı Ankapark, yeni adı "Wonderland Euroasia" olan parkın açılışını yaptı.

AA'nı haberine göre, Ankapark'ın 120 metreye ulaşabilen dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yaptığına işaret eden Erdoğan, binlerce araçlık otoparkı, 5 kilometre uzunluğundaki raylı sistemleri, elektrik ihtiyacının belli bir kısmını karşılayan 10 megavatlık güneş enerjisi sistemiyle Ankapark'ın aynı zamanda çevre dostu bir proje olduğunu ifade etti.

Havaların ısınmasıyla beraber Ankapark'ın da dolup taşacağına inandığını belirten Erdoğan, "Bu önemli projenin hayata geçmesinde katkısı olan başta Melih Gökçek kardeşim ve ondan sonra diğer görevliler, mimarıyla mühendisiyle hep birlikte burada katkısı, emeği ve alın teri bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

MELİH GÖKÇEK, ERDOĞAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği AKP'li 6 belediye başkanından biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Cumhurbaşkanı'nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum." diyerek 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.

ANKAPARK 6 İHALEDE KİRALANMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi 6 kez yapılmış ancak hiçbir firma teklif vermemişti.

6. kez yapılan ihaleye tek firma olarak katılan GBM Ticaret A.Ş. ve Çelik Ortak Girişim Grubu, Ankapark içindeki Temapark'ın işletmesini yıllık 26 milyon 400 bin lira kira bedelinin yanı sıra gelirinin yüzde 3'ünü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ödemek koşuluyla kazanmıştı.

Temapark'ta asgari bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan firma, ilk yıl için 100 bin, ikinci yıl için 200 bin ve üçüncü yıl 500 bin olmak üzere Çin'den turist getireceğinin de sözünü verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in projesi olan Ankapark yaklaşık 2 milyar TL'ye mal edildi. (HABER MERKEZİ)

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