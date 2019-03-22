İzmir Yamanlar’da evlerin kapıları çarpı ile işaretlendi

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir Karşıyaka’nın Yamanlar Mahallesinde bazı evlerin duvar ve kapıları çarpı ile işaretlendi.

Kürt ve Alevilerin yoğun yaşadığı Yamanlar mahallesi sabah saatlerinde evlerinin duvarlarına ve kapılarına çarpı işareti ile işaretlenmiş olduğunu gördü. Toplam 6 hanenin evlerinde görülen işaret halkın tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri “Bu ülkenin Alevileri bunu yıllarca yaşadı. Bizi korkutmaya çalışıyorlar” dedi.

Sabah saatlerinde evlerinin duvarlarındaki işaretleri fark eden mahalleli sokağa çıkıp başka evlerin de işaretlenip işaretlenmediğini kontrol etmek için tüm evleri gezdi. 6 evin işaretlendiğini gören halk Alevilere yönelik bu olayı kınadı. Evinin duvarına kırmızı çarpı işareti atılan Ergün Akgül, “Burasının ismi önceden Maraş’tı, 12 Eylül darbesi ile Yamanlar oldu. Maraşlıyız, Aleviyiz. Bu hedef göstermektir. Biz bir toplumuz ve bunu görmek kabul etmek istemiyorlar” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

“ALEVİLER YILLARCA BUNU YAŞADI, ZİHNİYET SÜRÜYOR”

35 yıldır bu mahallede yaşayan Akgül, “Buraya göç edip gelmişiz, başka nereye gidebiliriz ki. Çoluğumuz çocuğumuz var ve bizi korkutmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin Alevileri bunu yıllarca yaşadı yıl 2019 hala daha zihniyet devam ediyor” dedi.

Seçimlere az bir zaman kala bunun bilerek yapıldığını belirten başka bir mahalleli Ali Rıza Korkmaz ise, “Bunları yapanların amacı belli. Araştırılmasını istiyorum. Bunların örneğini Çiğli’de Yaman’da, Sivas'ta İstanbul’da Alevilerin yaşadığı kesimlerde de gördük” diye konuştu. Yaklaşık 10 gün AKP‘li bir grubun mahallede broşür dağıtarak oy isteyemeye geldiğini söyleyen Korkmaz, “Bizim AKP’ye verecek oyumuz yok. Orada buna tepki göstermiştik ve sonrasında da bu olay oldu, oysa bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok” dedi.

“BUNU ÖNLEYECEK GÜÇ HALKIN İRADESİDİR”

Yamanlar mahallesi muhtarı Kemal Aydın ise konuya ilişkin "Böylesi bir dönemde barış sağlamak için konuşsalardı keşke. Ama onların zaten böyle bir amaçları yok. Kandan beslendikleri için seçim arifesinde de halkta tedirginlik yaratmak istiyorlar. Bunlar kesinlikle önlenmeli, bunu önleyecek tek güç de halkın iradesidir. Gerek sandığa yansıyan gerekse de buradaki birliktelikle” diye konuştu.