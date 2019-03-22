İzmir Yamanlar'da Alevilerin evleri işaretlendi, olay Meclise taşındı

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Kürt ve Alevilerin yoğun yaşadığı Yamanlar Mahallesi'nde 22 Mart günü bazı evlerin duvar ve kapılarına çarpı işareti çizildiği görüldü. Toplam 6 evde görülen işaret halkın tepkisine yol açtı. Mahalleli “Bu ülkenin Alevileri bunu yıllarca yaşadı. Bizi korkutmaya çalışıyorlar” dedi. Cemevi yönetimi Yamanlar halkını ziyaret ederken CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da olayı Meclise taşıdı. Beko, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Polisin yeterli ve detaylı araştırma yapmaksızın duvarlardaki işaretleri sildirdiği iddiası doğru mu?” sorusunu yöneltti.

"BU HEDEF GÖSTERMEKTİR"

Fotoğraf: Evrensel

Evlerinin duvarlarındaki işaretleri fark eden mahalleli sokağa çıkıp başka evlerin de işaretlenip işaretlenmediğini kontrol etmek için tüm evleri gezdi. 6 evin işaretlendiğini gören halk Alevilere yönelik bu olayı kınadı. Evinin duvarına kırmızı çarpı işareti atılan Ergün Akgül, “Burasının ismi önceden Maraş’tı, 12 Eylül darbesi ile Yamanlar oldu. Maraşlıyız, Aleviyiz. Bu hedef göstermektir. Biz bir toplumuz ve bunu görmek kabul etmek istemiyorlar” diye konuştu.

“AKP'YE VERECEK OYUMUZ OLMADIĞINI SÖYLEDİK, SONRA BU OLAY OLDU”

Fotoğraf: Evrensel

35 yıldır Yamanlar'da yaşayan Akgül, “Buraya göç edip gelmişiz, başka nereye gidebiliriz ki? Çoluğumuz çocuğumuz var ve bizi korkutmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin Alevileri bunu yıllarca yaşadı. Yıl 2019, hâlâ daha zihniyet devam ediyor” dedi.

Seçimlere az bir zaman kala bunun bilerek yapıldığını belirten Hüseyin Akgül de “Bunları yapanların amacı belli. Araştırılmasını istiyorum. Bunların örneğini Çiğli’de Yaman’da, Sivas'ta İstanbul’da Alevilerin yaşadığı kesimlerde de gördük” diye konuştu. Yaklaşık 10 gün AKP‘li bir grubun mahallede broşür dağıtarak oy isteyemeye geldiğini söyleyen Korkmaz, “Bizim AKP’ye verecek oyumuz yok. Orada buna tepki göstermiştik ve sonrasında da bu olay oldu. Oysa bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok” dedi.

“BUNU ÖNLEYECEK GÜÇ HALKIN İRADESİDİR”

Yamanlar mahallesi muhtarı Kemal Aydın da konuya ilişkin "Böylesi bir dönemde barış sağlamak için konuşsalardı keşke ama onların zaten böyle bir amaçları yok. Kandan beslendikleri için seçim arifesinde de halkta tedirginlik yaratmak istiyorlar. Bunlar kesinlikle önlenmeli, bunu önleyecek tek güç de halkın iradesidir. Gerek sandığa yansıyan gerekse de buradaki birliktelikle” diye konuştu.

CEMEVİ YÖNETİMİ MAHALLELİYİ ZİYARET ETTİ

İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Yönetimi, evleri işaretlenen aileleri ziyaret etti. İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Yönetim Başkanı Mehmet Bozkurt ile yönetim kurulu üyeleri, olayın provokasyon olduğunu düşündüklerini belirterek “Bu zamana kadar böyle bir şey yaşanmamıştı. Ortamı germek için böyle bir şey yapıldığını düşünüyoruz. Evleri ziyaret ettik, ailelerin de kimseyle bir sorunu yok. Bunun takipçisi olacağız kesinlikle, oradaki canlarımızın yanınızdayız” dedi.

CHP'Lİ KANİ BEKO OLAYI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI



Fotoğraf: DHA

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, olayı Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Polisin yeterli ve detaylı araştırma yapmaksızın duvarlardaki işaretleri sildirdiği iddiası doğru mu?” sorusunu yöneltti.

Beko, Evrensel'in gündeme getirdiği olaya ilişkin “Toplumsal infial yaratacak bu gibi olaylara karşı emniyet ve İçişleri Bakanlığının daha dikkatli çalışma yapması gerekir. Mahallenin MOBESE kameraları özenle incelenmeli, deliller karartılmadan suçluların yakalanması, olayların daha fazla büyümemesi, İzmir’in ve ülkenin huzuru için sağlanmalıdır” değerlendirmesi yaptı.

"Sabah kalktığında duvarlarında çarpı işaretlerini gören yurttaşlar tarafından mahalle muhtarı bilgilendirilmiş ve aynı zamanda polis de çağrılmıştır. Ancak sokağı kapatıp vatandaşların ifadesine başvuran polisin tutanak tuttuktan sonra, yeterli delil incelemesi yapılmaksızın işaretleri sildirdiği vurgulanmaktadır" hatırlatması yapan Beko, İçişleri Bakanı Soylu’ya şu soruları yöneltti:

"- Yaşanan saldırı sonrası İçişleri Bakanlığınca başlatılan bir soruşturma var mıdır? Varsa bu soruşturma hangi aşamadadır?

- Bayraklı’da yaşanan olay sonucunda gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan şüpheli ya da şüpheliler var mıdır?

- Polisin yeterli ve detaylı araştırma yapmaksızın duvarlardaki işaretleri sildirdiği ve bölgeden ayrıntılı inceleme yapmaksızın ayrıldığı iddiaları doğru mudur?

- Seçime dönük bir provokasyon ise bölgede seçim güvenliğinin sağlanması için hangi adımlar atılmaktadır?”