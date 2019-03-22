22 Mart 2019 09:08
Çin'de kimya tesisinde patlama: 44 kişi öldü, 640 kişi yaralandı
Çin'de zirai ilaçlar üreten kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 44'e, yaralı sayısı 640'a yükseldi.
Fotoğraf: EPA/AA
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Şiangşui eyaletine bağlı Yançıng kentinin Şiangşui ilçesinde bulunan bir kimya tesisinde patlama oldu. Patlamanın etkisiyle çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait zirai ilaçlar üreten kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 44'e, yaralı sayısı 640'a yükseldi.
Diğer yandan Çin Deprem Ağları Merkezi, gün içinde Ciangsu’da 2,2 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu. Basına yansıyan haberlerde, patlama ile depremin bağlantısı bulunduğuna dair iddialar yer aldı. (AA)