21 Mart 2019 15:37
Konya'da hekime saldıran kişi tutuklandı
Konya'da hasta yakını tarafından darp edilen hekimin omuzunda kırıklar oluştu. Saldırgan tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Konya'da, çocuk hastanın babası tarafından dövülen Ortopedi Uzmanı Op. Dr. İhsan Tuğrul’un, sol omzunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Saldırgan ise dün çıkarıldığı mahkemece ‘yaralama’ suçundan tutuklandı.
Selçuklu ilçesindeki Beyhekim Devlet Hastanesine çocuğunu tedaviye getiren Fatih Bayram, Op. Dr. Ali İhsan Tuğrul ile çocuğuyla fazla ilgilenmediği iddiasıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bayram, doktoru darbetti. Bayram, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bayram, çıkarıldığı mahkemece ‘yaralama’ suçundan tutuklandı. (Konya/DHA)