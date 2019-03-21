Kartal’da çöken binanın enkazından rant mı çıkacak?

İstanbul Kartal’da üstüne kaçak kat çıkıldığı için yıkılan Yeşilyurt Apartmanı 21 kişinin yaşamına mal oldu. Bu facianın ardından binanın çevresinde yer alan 9 apartman da riskli olduğu için yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım yapılan bölgede plan değişikliği yaptı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, bakanlığın plan değişikliğinin ardından yeni yapılacak binalar için ihaleyi Can İnşaat adlı şirkete verdiğini belirterek “Fakat mülk sahipleri bile ne yapılacağını bilmiyor” dedi.

Bölgede binaları yıkılan hak sahiplerinin kaygılı olduğuna, plan değişikliği sonrası yüzde 50 hak kaybına uğrayacaklarını düşündüklerine dikkat çeken Yarkadaş şunları söyledi:

“Yani enkazdan bile rant çıkıyor. Ayrıca hak sahiplerine kira yardımı yapılmıyor, imar affı harçları da geri ödenmiyor. Kartal halkı bakanlıkta muhatap arıyor ve çözüm istiyor.”

(İstanbul/EVRENSEL)

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