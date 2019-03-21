Metal işçileri bakanlık önünde EYT'de adalet istedi

Birleşik Metal-İş Sendikası emeklilikte yaşa takılanların sorunun çözülmesi talebiyle Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlık binası önünde yapılan açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Türkiyenin en önemli sorunları dahi cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkarılıyorsa bu da kararname ile çıkarılabilir ve bu ülkede emekçilere ne de kadar değer verildiğini görmüş oluruz” dedi.

1999 yılında çıkarılan kanunun geçmişe dönük uygulanmasına son verilerek yeni bir düzenlemeyle bu haksızlığın bir an önce giderilmesini isteyen işçilerin yaptığı eylemde, “Metal işçileri EYT'de adalet istiyor” yazılı pankart taşındı. Bakanlık önünde yapılan açıklamada konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Yeni Zelanda'ya iki bakanın 1 milyon lira yakıt harcayarak özel uçakla gittiğini hatırlatarak, ama emekçilere sıra geldiğini kaynak bulunamadığının söylendiğini dile getirdi.

Hiç kimsenin bu kadar mağduriyete göz yumamayacağını belirten Serdaroğlu, “Bunun için seçimlerden önce binlerce imza ile bakanlığa müracaat ettik. Birazdan ana muhalefet partisine gideceğiz. Bu iş eğer parlamentodan çıkacaksa bütün partilerin işbirliği ile çıkması gerekir. Geçmişte EYT sorununun çözülmesini isteyen partiler verdikleri sözleri unuttu. Bundan iktidar birinci derece sorumludur. Türkiyenin en önemli sorunları dahi cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkarılıyorsa bu da kararname ile çıkarılabilir ve bu ülkede emekçilere ne de kadar değer verildiğini görmüş oluruz” dedi.

Eylemde sık sık “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. (Ankara/EVRENSEL)

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