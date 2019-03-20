AKP'li patron krizi gerekçe göstererek toplu işten çıkarma kararı aldı

Metehan UD

İzmir

İzmir Torbalı'daki Cemer Kent Ekipmanları Şirketinin AKP'li patronu, krizi gerekçe göstererek şirketin yönetim kuruluna işçileri ücretsiz izne gönderme ve toplu işten çıkarma kararı aldırdı. Patron aynı zamanda AKP Konak İlçe adayının da eşi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kriz filan yok, bunların hepsi manipülasyon" diyerek yaşanan ekonomik krizi inkar etse de patronlar krizin yükünü işçilere üzerine yıkacak kararlar almaya devam ediyor. Her geçen farklı bir fabrikadan işçi çıkarma ve üretimi durdurma haberleri geliyor. Krizle birlikte ülke genelinde on binlerce işçinin işine son verildi.

Son olarak İzmir Torbalı'daki organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan Cemer Kent Ekipmanları Şirketi benzer bir karar aldı. Şirket yönetimi, ikinci kez ücretsiz izne gönderme ve toplu işten çıkarma kararı aldı. İlk karar krizin etkisini en yüksek gösterdiği 2018'in Ağustos ayında alınırken ikinci karar da bu ay içinde alındı. AKP'li Fuat Eroğlu'nun sahibi olduğu şirket karara gerekçe olarak ihalelerin ciddi oranda azalmasını, tahsilattaki gecikmeleri, döviz piyasalarındaki aşırı dalgalanmaları, hammadde tedarikinde gecikmeyi ve üretimin azalmasını gösterdi.

ÖNCE ÜCRETSİZ İZİN ARDINDAN İŞTEN ÇIKARMA

Fazla çalışmaları iptal eden şirket yıllık ücretli izni olan işçileri yıllık izne gönderme ve izni olmayan işçileri de ücretsiz izne gönderdilme kararı aldı. Bu tedbirlerin yetmemesi durumunda ise şirket ibhar ve kıdem tazminatları ödenerek gönüllü olarak işçi çıkarılması yoluna gidilmesine ve bunun da istenilen düzeyde olmaması durumunda ise toplu işçi çıkarılmasına karar verdi. Şirketin toplamda, kaç işçiyi ücretsiz izne gönderdiği ve kaç işçiyi çıkardığı ise öğrenilemedi.

PATRONUN EŞİ AKP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Cemer Kent Ekipmanları, ülke genelinde AKP'li ve CHP'li pek çok belediyenin park oyun bahçeleri işini yapmış. Şirket, 2016 Kasım ayında da devlet desteği ilk tasarım merkezini kurmuş ve daha da büyümüş. Şirket sahibi Fuat Eroğlu'nun eşi Melek Eroğlu, şu anda AKP'nin Konak Belediyesi Başkan adayı. Şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı da olan Melek Eroğlu, 2018 yılındaki genel seçimlerde de AKP'nin 2. bölge 5. sıra milletvekili adayı olmuş ancak oyların yetmemesinden kaynaklı seçilememişti. AKP'nin İzmir eski başkanlarından Cihat Akay da şirketin ortaklarından.