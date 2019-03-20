Yeni Zelanda’da yarı otomatik ve askeri saldırı silahları yasaklandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı saldırının ardından yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.

Başbakan Ardern, Polis Bakanı Stuart Nash ile birlikte başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki silah yasalarında yapılan yeni değişikliklerle ile ilgili açılamada bulundu.

"15 MART'TA TARİHİMİZ SONSUZA DEK DEĞİŞTİ"

Ülkedeki silah sahiplerinin silahlarını çıkartılacak af kapsamında bedelleri ödenerek teslim alınacağını bildiren Ardern, "15 Mart'ta tarihimiz sonsuza dek değişti. Şimdi de yasalarımız olacak. Bugün, tüm Yeni Zelandalılar adına, silah yasalarımızı güçlendirmek ve ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için harekete geçtiğimizi ilan ediyoruz" dedi.

3 YILA KADAR HAPİS

Silahların teslimi için verilen yasal sürede gerekli bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenlere 3 yıla kadar hapis veya 4 bin dolara kadar da para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki mevcut yasalara göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük, geçerli bir nedeni olanlara polis tarafından veriliyordu.

BBC’den Clive Myrie’e konuşan Başbakan Jacinda Ardern küresel mücadele çağrısı yapmış ve “Yeni Zelanda’nın başına gelen şey, başka bir yerde büyüyen bir kişinin başka bir yerde öğrendiği ideolojiyle gelip bize karşı şiddet kullanmasıdır. Küresel anlamda güvenli, hoşgörülü ve kapsayıcı bir dünyaya sahip olmak istiyorsak, sınırlarla düşünmemeliyiz” demişti. Göçün ırkçılığı körüklediği iddialarını reddeden Ardern, aşırı sağcı ideolojiyle mücadelenin ancak küresel dayanışma içerisinde yürütülebileceğini dile getirmişti.

ABD’DE DE YANKILANDI

Değişiklik, silah lobisinin bir hayli güçlü olduğu ve silahlı saldırıların sıklıkla yaşandığını ABD’de de yankı buldu. Demokrat Partinin başkan adaylarından Bağımsız Senatör Bernie Sanders, “Yeni Zelanda’nın öncülüğünü takip etmeliyiz. NRA (Ulusal Tüfek Birliği) ile işe başlamalı ve saldırı silahlarının ABD’de satışını ve dağıtımını yasaklamalıyız” çağrısını yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de, Connecticut’da 2012 yılında Sandy Hook İlkokuluna düzenlenen, 20 çocuk ve 6 çalışanın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı hatırlatarak, “Sandy Hook altı yıl önce yaşandı ve biz daha Senatoda geniş kapsamlı sabıka sorgulaması konusunda oylama bile yapamadık” dedi.

ABD’nin Florida eyaleti Parkland bölgesinde de geçen yıl şubat ayında bir lisede 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı yaşanmış, ardından sokaklara çıkan binlerce lise genç bireysel silahlanmayı ve silah tekellerini destekleyen ABD yönetimini protesto etmişti. (DIŞ HABERLER)

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ocak ayında, bireysel silahlanma konusunda önlem alınması adına “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunmuştu. Başarır yaptığı açıklamada şu bilgileri vermişti:

Türkiye’de en az yüzde 85’i ruhsatsız olmak üzere 25 milyon bireysel silah olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’de ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla ölüyor.

Ateşli silahlarla işlenilen suçların üçte ikisi ruhsatsız silahlarla gerçekleşmektedir.

Ülkelere göre, silaha sahip olma bakımından Türkiye, tüm dünya ülkeleri sıralamasında 20. sırada yer alıyor.

AKP hükümetleri döneminde ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısı son 10 yılda yaklaşık 10 kattan fazla arttı.

Türkiye’de silaha bağlı suç oranlarında artış görülmekte, ruhsatlı silahlarla işlenen suçların sayısı da her geçen gün giderek artıyor.

Sadece 2017 yılında 1 Ocak -22 Eylül tarihleri arasında ateşli silahlarla işlenen 2 bin 525 olay yaşandı.

Mevcut mevzuatta, kişinin ruhsatsız silahla yakalanması halinde cezası oldukça düşük.

CONNOLY PARAYI BAĞIŞLAYACAK

Öte yandan katliam sonrası ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya’nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen 17 yaşındaki “Yumurta Çocuk”un (Egg Boy) kendisi için toplanan bağış parasını saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı belirtildi.

Connoly’nin kendisi için ‘Go Fund Me’ isimli internet sitesi üzerinden toplanan 62 bin dolardan fazla parayı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı açıklandı. (DIŞ HABERLER)

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