20 Mart 2019 07:48
Son Güncellenme Tarihi: 20 Mart 2019 08:41

Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ı kınıyorum, tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda katliamı sonrası Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

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Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ı kınıyorum, tüm seçenekler masada

Fotoğraf: Clrdms/Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

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    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Savaşı’nın 104’üncü yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç’u çağırdı.

    AFP’nin haberine göre, görüşmenin ardından açıklama yapan Morrison, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum” dedi.

    “Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim” diyen Morrison, Büyükelçi Karakoç ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul etmediğini belirtti.

    Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda “tüm seçenekleri” değerlendireceğini de ifade etti.

    BBC Türkçe’nin haberine göre Morrison, Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünen Avustralyalılardan sağduyulu hareket etmelerini ve Türkiye’ye yönelik bir seyahat uyarısının gözden geçirildiğini belirtti.

    “Herhangi bir adım atmadan Türk hükümetinin yanıtını bekleyeceğim ancak ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyebilirim” diyen Morrison, Erdoğan'ın sarf ettiği sözlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına “ihanet ettiğini” söyledi.

    Morrison, “Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum” dedi.

    ERDOĞAN NE DEDİ?

    Erdoğan, önceki gün Çanakkale’de yaptığı konuşmada, “Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

    YENİ ZELANDA DA TEPKİLİ

    Ardern

    Fotoğraf: Kirk Hargreaves/Christchurch Şehir Konseyi

    Seçim meydanlarından sık sık Yeni Zelanda katliamının görüntülerini izlettiği ve bunu bir seçim malzemesine getirdiği için eleştirilen Erdoğan'a Yeni Zelanda da tepki gösterdi.

    Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, bu görüntülerin gösterilmesinin “adil olmadığını” ve ülke dışında yaşayan vatandaşlarını tehlikeye attığını söyledi. Peters’ın Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gitmesi bekleniyor. Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, “50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz” diye konuşmuştu.

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün yaptığı açıklamada, “Bu sözlerle yüzleşmek üzere Türkiye'ye gidecek. Yüz yüze yanlış anlamaların giderilmesine çalışacak” dedi.

    ERDOĞAN’DAN WASHINGTON POST’A YAZI

    Tayyip Erdoğan

    Fotoğraf: DHA

    ABD'nin Washington Post gazetesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla “Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlıklı bir makale yayımlandı. Seçim meydanlarından sık sık Yeni Zelanda katliamının görüntülerini izlettiği için eleştirilen Erdoğan makalesinde, “Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde özetle şunları kaydetti:

    “Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.”

    “Milletimiz, tarihin teröristler tarafından tahrif edilmesiyle ilk kez bu olayda karşılaşmamıştır. Tarihi radikal ideolojisinin perspektifinden yorumlayan ve çoğunluğu Müslüman binlerce sivilin katili olan DEAŞ terör örgütü, son yıllarda “İstanbul'un yeniden fethi" için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı, Christchurch saldırganının manifestosunda yer alan “şehri bir kez daha Hristiyan yapma" sözüyle benzerlik göstermektedir. DEAŞ, aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya yemin etmiştir - ki Türk askerinin Suriye'de terör örgütüne bu kadar ağır bir darbe vurmasının sebeplerinden biri budur.”

    “Bu itibarla, Yeni Zelanda'da masum insanların canını alan katille Türkiye, Fransa, Endonezya ve başka yerlerde terör saldırıları düzenleyenler arasında kesinlikle hiçbir fark olmadığını tespit etmek durumundayız.”

    “Maalesef Avrupa'da ve Batı dünyasının diğer kısımlarında İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve liberal değerlerle örtüşmeyen başka pratikler sessizlikle karşılandı. Bunun tekrar olmasına izin veremeyiz. Eğer dünya Yeni Zelanda'da yaşanan saldırının benzerlerinin gelecekte yaşanmasını engellemek istiyorsa, öncelikle bu olayın koordine bir karalama kampanyasının sonucu olduğunu teşhis etmelidir.” (DIŞ HABERLER)

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