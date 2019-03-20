Kazakistan'da başkent Astana'nın ismi Nursultan olarak değiştiriliyor
Kazakistan'da dün istifasını açıklayan Nursultan Nazarbayev'in isminin başkent Astana'ya verilmesini öngören yasa kabul edildi.
Fotoğraf: Aliia Raimbekova/AA
Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumunda milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkente eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isminin verilmesine ilişkin yasa tasarısını görüştü.
Milletvekilleri başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Nazarbayev'in isminin başkente verilmesini önermişti. Nazarbayev, 1997'de ülkenin başkentini Almatı'dan Astana'ya taşımıştı.
1991'den bu yana ülkeyi yöneten Nursultan Nazarbayev, dün istifa etti. (Astana/AA)
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