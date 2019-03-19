Kazakistan'da Nazarbayev istifa etti, yeni Cumhurbaşkanı Tokayev

Televizyon üzerinden halka seslenen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 1991 yılından beri devam ettiği cumhurbaşkanlığı görevini bıraktığını söyledi. Nazarbayev, Güvenlik Konseyi’ne ve mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Nur Otan partisine başkanlık etmeyi sürdüreceğini ekledi. Nazarbayev'in yerine Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başladı.

Nazarbayev, önceden kaydedilen televizyon konuşmasında "Sevgili Kazakistanlılar, yurttaşlar, yoldaşlar; bugün, hep birlikte inşa ettiğimiz devletimizin tarihinin en önemli anlarından birinde size hitap ediyorum. Kendim için zor bir karar ancak yetkilerimi cumhurbaşkanı olarak sonlandırmaya karar verdim. 30 yıla yakın bir zaman diliminde Kazakistan halkının devlet başkanı olarak görev yürüttüm. Halkım bana bağımsız Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı olma fırsatı verdi” dedi.

Nazarbayev, konuşmasının ardından cumhurbaşkanı yetkisini feshetme kararını aldığına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Nursultan Nazarbayev | Fotoğraf: Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu/AA

Nazarbayev, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek şubat ayında hükümeti feshetmişti.

"İSTİFA KARARI BEKLENMEDİK VE ÇOK CİDDİ"

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Nazarbayev’in istifasını “beklenmedik ve çok ciddi bir gelişme” olarak değerlendirdi.

TOKAYEV YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Parlamentoda yemin ederek, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

Kazakistan Parlamentosu üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumuna Nursultan Nazarbayev, Tokayev, Başbakan Askar Mamin'in yanı sıra kabine üyeleri ve Kazakistan'da faaliyet gösteren büyükelçiler katıldı.

Tokayev yemin ettikten sonra cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devraldı.

Törenin ardından konuşan Tokayev, ülkenin anayasasına uygun şekilde vatandaşlarının haklarını ve özgürlüğünü garanti edeceğini belirterek, kendisine verilen cumhurbaşkanlığı görevini iyi niyetle yerine getireceğini söyledi.

Tokayev, başkent Astana'ya Nazarbayev'in isminin verilmesi önerisini dile getirirken, tüm şehirlerin merkez caddelerinin Nazarbayev'in ismini taşıması gerektiğini belirtti.

Tokayev, Astana'da Nazarbayev'e bir anıt yapılmasını ve kendisine "onurlu senatör" görevinin verilmesini de önerdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, konuşmalarının ardından Nazarbayev'e "Halk Kahramanı" unvanı ve "Altın Yıldız" özel simgesi verdi.

Nazarbayev'in Ulusal Güvenlik Konseyi, Nur Otan Partisi Başkanı ve Anayasa Konseyi üyeliğinin devam edeceğine dikkati çeken Tokayev, stratejik önem taşıyan kararların alınmasında Nazarbayev'in fikrinin öncelikli olacağını söyledi.

Nazarbayev, dün cumhurbaşkanı yetkilerini feshetme kararı aldığını açıklamış, istifasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, anayasa gereği cumhurbaşkanı yetkilerinin Tokayev'e devredileceği belirtilmişti.

NURSULTAN NAZARBAYEV KİMDİR?

Nursultan Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan’ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989’da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991’de oyların yüzde 98,7’sini alarak Kazakistan’ın cumhurbaşkanı seçildi.

Nazarbayev’in görev süresi 2020 yılında sona erecekti. (DIŞ HABERLER)