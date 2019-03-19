TTB’den “savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirisi duruşmasına çağrı

Türk Tabipler Birliği (TTB), eski Merkez Konsey üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması nedeniyle 20 Mart’ta 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşması öncesinde açıklama yaptı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyelerinin 24 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştiği “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle yargılandığını hatırlatarak “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasının toplumu sağlıklı tutma çabasının bir gereği olduğunu söyledi.

“TTB olarak sağlıklı bir toplumu savunduğumuz için tarihimiz boyunca barışı savunduk” diyen Adıyaman, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve açıklamalarıyla toplumu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirdiklerini ifade etti. TTB’nin yaşamı ve halk sağlığını tehdit eden tüm sorunları sorumluluk alanında gördüğünü dile getiren Adıyaman, “Türkiye'de yaşanan bütün depremlerde, maden facialarında, iş cinayetlerinde, salgınlarda TTB bu sorumluluğu defalarca göstermiş ve halkın sağlığının yanında yer almıştır” dedi.

TTB’nin kuruluşun bu yana savaşların karşısında yer aldığına dikkat çeken Adıyaman, gösterdikleri tavrın hekim olmanın gereği olduğunu da sözlerine ekledi. Adıyaman, demokrasiden, emekten, özgürlükten, ve barıştan yana olan tüm siyasi parti, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve barış savunucularını 20 Mart’ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek TTB davasına davet etti. (Ankara/EVRENSEL)