19 Mart 2019 12:13

90'lardan bugüne gazete manşetleri Newroz'u nasıl gördü?

90'dan bugüne Newroz ile ilgili atılan gazete manşetleri iktidarın politikalarıyla uyum içinde oldu.

90'lardan bugüne gazete manşetleri Newroz'u nasıl gördü?

Kolaj: MA

    • Paylaş

    90’lardan bugüne ana akım medyanın 21 Mart Newroz kutlamalarına yaklaşımı iktidardaki partilerin yaklaşımına göre şekillendi. 

    90’larda Newroz kutlamalarına neredeyse yer vermeyen ya da çatışmacı bir dil kullanan iktidar kontrolündeki medya, 2000’li yıllarda kısmen de olsa görmeye başladı. Çözüm süreci ile birlikte Newroz ana akım medyanın da birinci gündemleri arasında yer aldı. “Diyarbakır’dan tarihi gün” şeklinde haber servis eden gazeteler ve televizyonlar, çatışmalı sürecin tekrar başladığı 2016 yılı ve sonrasında bir kez daha Newroz kutlamalarına karşı 90’ların diline dönüş yapmaya başladı.
     
    Mezopotamya Haber Ajansı yıl yıl gazete manşetlerini derledi:  

    ANA AKIM MEDYADA 90’LI YILLARIN ÇATIŞMACI DİLİ HAKİMDİ

    Yeni Ülke gazetesi, 1992 Newroz’unu “Newroz piroz be” manşeti ile duyurdu. Milliyet Gazetesi ise Newroz kutlamalarını “Adana, Şırnak ve Cizre’de büyük çatışma; biri polis 24 ölü: Bayram değil isyan” başlığı ile manşetine taşıdı.
     
    1994 yılında Milliyet gazetesi sür manşetinde, Avrupa’dan gelip Newroz kutlamalarına katılanları hedef göstererek, “Nevruz’un akbabaları” başlığını attı. Haberde İstanbul’daki kitlesel bir Newroz fotoğrafı kullanıldı.

    1999 yılındaki Newroz’da PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişi nedeniyle Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talep edildi. Milliyet gazetesi Newroz haberlerini “Nevruz’da bol gözaltı” başlığı ile servis etti.
     
    2001 yılında Yedinci Gündem gazetesi Newroz’u "Newroz’da 1 milyon kişi ‘Halkın programını’ yazdı: Yer gök görkem” başlığıyla manşetine taşıdı. Milliyet gazetesi 24 Ocak 2001’de suikast sonucu öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan üzerinden “Gaffar da Nevruz’daydı” başlığıyla kutlama haberini servis etti.

    2003 yılında ise gazeteler Newroz haberlerini hiç görmedi. Gazeteler tüm sayfalarını Irak savaşına ayırdı.

    ERDOĞAN’IN KUTALAMALARINA YER VERİLDİ

    2006’da Milliyet gazetesi, “Protokol ateş üzerinde” manşeti ile devlet erkanının “Nevruz” kutlamalarını haberine taşıdı. İç sayfada yer verilen Kürtlerin Newroz kutlamaları için ise “PKK gösterisi gibi” başlığı ile servis edildi. Haber iç sayfa manşetinde dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Newroz mesajını “Erdoğan’dan Nevruz mesajı” ile servis etti.
     
    Milliyet gazetesi, Newroz kutlamaları için devlet erkanının katıldığı programları haber olarak gördü. Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı “Nevruz” kutlamaları için “Şiirle barış mesajı” başlığı attı. Kürtlerin Newroz’u  için tam sayfa ayıran gazete “Renkli ve olaylı” başlığı kullandı. Gazete sayfa adını da “Nevruz” olarak verdi.

    2010: NEWROZ BÜTÜN GAZETELERDE

    2010 yılında ise birçok gazete Newroz’u sayfalarına taşıdı. Newroz’a kısmi anayasa değişikliği gölgesinde gidildi. Günlük gazetesi, "Yer gök Newroz" ve "Milyonlar evet dedi" manşeti ile okuyucu ile buluştu. Cumhuriyet gazetesi “Nevruz kutlandı” manşeti ile hem Diyarbakır Newroz’unu hem de resmi  “Nevruz” kutlamalarına yer verdi. 
     
    Milliyet gazetesi, “Yüzbinler Newroz’u olaysız kutladı” başlığı ile haber yaparken, “Diyarbakır’da yüz binlerin toplandığı meydana Öcalan damgasını vurdu” notu düştü. 
     
    Sabah gazetesi ise “İşte açılım Nevruz’u: Sıfır olay” manşeti ile duyurdu. Gazete sadece İstanbul ve Diyarbakır’da 400 bin kadar kişinin Newroz kutlamalarına katıldığını yazdı. 
     
    Sözcü gazetesi “Nevruz değil Apo şov” başlığı atarken, Star gazetesi “Nevruz’un dili barış” manşeti ile haberi duyurdu. Yenişafak gazetesi ise Abdullah Gül’ün katıldığı Ankara “Nevruz”una dikkat çekerek, “Cumhurun Nevruz’u” başlığı ile manşetten gördü.

    2012: MANŞETLERİ TEK MERKEZDEN!

    2012 yılında ise 21 Mart günü dışında Newroz’un kutlanması İçişleri Bakanlığı’nca yasaklandı. İstanbul’da Hacı Zengin isimli yurttaş saldırı esnasında yaşamını yitirdi. Gündem gazetesi yasağa rağmen sokaklara çıkan yüzbinlerin mücadelesini “Newroz Meydan Okudu” manşetiyle verdi.

    Güneş gazetesi ise bir kişinin yaşamını yitirdiği Newroz’a ilişkin “Polis: 1 BDP:0” başlığı ile verdi. 

    Radikal gazetesi “İnatlaşma can aldı", Bugün “Nevruz terörü”, Akşam “Yaktılar, yıktılar”, Habertürk “Bayrama bak!”, Hürriyet “Kin ateşi”,  Sabah “Bu nasıl nevruz”, Sözcü “Yakıp yıkıp taşladılar - Bunun adı bayrammış”, Star “Silah, şiddet, ateş, Nevruz”, Akit “BDP yine yaktı yıktı”, Zaman “Nevruz ateşiyle sokakları yakmaya çalıştılar”, Cumhuriyet “Erken Nevroz'da bir ölü”, Taraf “Nevroz'da Gaz Faciası”, Birgün “Öldürmüşler Baharı” manşetleri ile Newroz’u haberleştirdi.

    2013: MANDELA BAŞARDI ÖCALAN DA BAŞARACAK’ VE BİJİ TÜRKİYE’ MANŞETLERİ

    2013 yılı Newroz’unda Öcalan’ın mesajı okundu. Başlayan çözüm süreci, tüm gazetelerin manşetinde yer aldı. Özgür Gündem gazetesi ise “Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem başladı” başlığını manşete taşırken, spotta ise “Ben çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır” sözlerine yer verdi.
     
    Sabah, “PKK çekiliyor” manşeti ile haberi duyururken, “Bugün yeni bir dönem başlıyor. Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyasi sürece kapı açılıyor. Silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasına geldik. Silah değil, siyaset öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. 
     
    Posta gazetesi ise “Mandela başardı, Öcalan da başaracak” manşeti ile Newroz’u sayfalarına taşıdı. Habertürk gazetesi “Barış zamanı” manşeti ile okuyucuyla buluştu. Zaman gazetesi ise “PKK’ya ‘silah dönemi bitti’ çağrısı” manşetini kullandı. 
     
    Vatan gazetesi “35 bin candan sonra silahlara veda”, Taraf gazetesi “Yeni dönemin nevruzu”, Radikal “Biji Türkiye”, Cumhuriyet “Yeni döneme geçiş”, Yeni Şafak “Silahlar sustu barış zamanı”, Evrensel, “Amed Newrozu’nda pusula barışı gösterdi” başlıklarıyla tarihi Newroz’u manşetine taşıdı.

    2014: “ÇÖZÜM BAHARI” MANŞETLERİ

    2014 Newroz’una da Abdullah Öcalan’ın mesajı damga vurdu. Onlarca ulusal ve uluslararası haber kanalı Diyarbakır Newroz’undan canlı yayınlarını "Diyarbakır'da tarihi gün" şeklinde servis etti. Gazeteler ise Diyarbakır’a deneyimli muhabir ve yazarlarını gönderdi. Özgür Gündem gazetesi "Büyük Barışa Davet" manşeti ile çıktı. Gazetede Abdullah Öcalan'ın mektubuna vurgu yapıldı. Akşam Gazetesi "Derin Örgüte İnat Çözüm Baharı”, Milliyet Gazetesi "Kararlılık Mesajı", Sabah Gazetesi "Çözüme devam Nevruz'u" , HaberTürk “Barışırken de korkmayız”, Star Gazetesi "Barış Nevruzu" başlıklarını tercih etti.

    2015: DOLMABAHÇE MUTABAKATI İLK SAYFALARDA

    2015 yılında Milliyet gazetesi manşetine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İhanet Mektubu” sözlerini taşıdı. Manşetin yan tarafından ise Diyarbakır’da Abdullah Öcalan’ın Dolmabahçe Mutabakatına dair “Dolmabahçe tarihi eşikti” şeklindeki sözlerini taşıdı. Sabah gazetesi ise Tayyip Erdoğan’ın “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi kapsıyor” sözlerini manşetine taşırken, Diyarbakır Newroz’u için ise “Barış Nevruz’u” sözlerini kullandı. 

    Cumhuriyet gazetesi “Saray’a isyan” manşeti ile haberi verdi. Posta gazetesi “Herkes coştu”,  Zaman gazetesi “Silahlara veda çağrısı”, Sözcü “İmralı’nın mesajlarını okutanlara çağrı: Tayyip ile Apo’yu el ele bu meydanda görmek istiyoruz” şeklinde verdi. 

    Star ise Tayyip Erdoğan’ın “İzleme heyeti ‘ada’yı meşrulaştırır” sözlerini manşete taşırken, altında ise “Öcalan’ın Nevruz mesajı: Çatışma süreci bitti kardeşlik süreci başladı” ifadelerini kullandı. Habertürk gazetesi “Nevruz’da  4 mesaj”, Aydınlık gazetesi “Bölenler bölünüyor”, Yurt gazetesi ise Abdullah Öcalan’ın mesajına atıfta bulunarak, “Eşme ruhu” manşeti attı.

    2016: ANA AKIM MEDYA 90’LARDAKİ ROLÜNE GERİ DÖNDÜ

    2016 yılında siyasi iktidar güdümünde haber yapan ana akım medya 90’lardaki rolüne geri dönerek savaşı derinleştirme peşinde koştu. 22 Mart 2016 tarihinde Özgür Gündem gazetesi Diyarbakır’da milyonların katıldığı Newroz’u manşetine “Çözüm İmralı’da” başlığıyla taşıdı. Evrensel gazetesi “Diyarbakır Newroz’undan çözüm mesajı: Silahlar sussun müzakereler başlasın”, Cumhuriyet gazetesi ise “Barış bir haftada gelir” başlığıyla Diyarbakır Newroz’unda yükselen sesi sayfalarına taşıdı.
     
    Sabah gazetesi sabah erken saatlerde alandan çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde “Diyarbakır yüz vermedi” başlığını kullanırken, Posta, Milliyet gazeteleri ise ilk sayfalarında Newroz’a hiç yer vermedi. İç sayfalarda ise ablukayı “alınan önlemler” olarak öne çıkardı. Zaman gazetesi ise Sabah gazetesi gibi, “Diyarbakır’da Newroz sönük geçti” diyerek, “Teröre karşı Malazgirt ruhu” manşeti attı. Sözcü gazetesi ise Newroz kutlamasını hedef alarak, “Hainler Diyarbakır’da şov yaptı: Yapana da yaptırana da yazıklar olsun” manşeti attı. Star gazetesi, “Nevruz’u vurdular” şeklinde haber yaparken, Taraf gazetesi de “Diyarbakır’da Nevruz ateşi buruk yandı” başlığı ile haber geçti. 
     
    2017 Newroz’u ise 16 Nisan referandumu öncesine denk geldi. Alanlara çıkan yüzbinler başkanlığa “Hayır” dedi. Özgürlükçü Demokrasi gazetesi “İşte halk iradesi” manşeti ile meydanlara çıkan milyonları manşetine taşıdı. Cumhuriyet gazetesi ise manşetten “Nevruz ateşi barış için yandı” dedi. Gazete “hayır/na” şiarını öne çıkardı. Evrensel gazetesi Diyarbakır Newroz’unu “Hayır’da barış, Barış’ta da hayır var” manşetini atarken, Star gazetesi, Diyarbakır Newroz’un ilk sayfanın göbeğinden “Nevruz ateşi olaysız yandı” diyerek devletin ‘güvenlik’ politikalarının sonuç verdiğini iddia etti. 
     
    Milliyet gazetesi bu yıl da meydanları dolduran yüz binleri görmezken, İstanbul Valiliği’nin “Nevruz” kutlamasını “Nevruz coşkusu” diye servis etti. Posta gazetesi ise, “Coşkulu Nevroz” şeklinde ilk sayfada haberi servis etti. Habertürk gazetesi ise “Nevruz kutlandı” demekle yetindi.

    2018’de Diyarbakır Newroz’una Afrin operasyonu damgasını vurdu. 2018 Newroz’unu ana akım medya neredeyse görmedi. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi “Newroz ateşi Efrîn’i temizleyecek” manşetiyle çıktı. Evrensel gazetesi “Barışın bir sahibi var” manşetiyle çıktı. (MA)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti
    SONRAKİ HABER

    Reyhan Başaran emekçilere seslendi: Bize değil, kendinize oy verin
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yeni Zelanda terörünün ardından

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Sağır yürekler ve Newroz'un çağrısı!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Kıyımda halaya durmak

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Tesadüfen düşülür mü?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Selçuk Kozağaçlı "Sizi reddediyorum" dedi, salondan atıldı
    Selçuk Kozağaçlı "Sizi reddediyorum" dedi, salondan atıldı

    ÇHD ve HHB üyesi avukatların yargılandığı davada Selçuk Kozağaçlı, "Temsil ettiğiniz her şeyi reddediyorum" dedikten sonra salondan çıkarıldı.

    Reyhan Başaran emekçilere seslendi: Bize değil, kendinize oy verin
    Reyhan Başaran emekçilere seslendi: Bize değil, kendinize oy verin

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Kartepe, Karamürsel ve İzmit’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi
    AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi

    Adalet Bakanlığı, AİHM'nin Selahattin Demirtaş davasının Büyük Daire’de görülmesine karar verdiğini açıkladı.

    İzmir emek ve demokrasi güçleri adaylarla bir araya geldi
    İzmir emek ve demokrasi güçleri adaylarla bir araya geldi

    İzmir'de emek ve demokrasi güçleri düzenledikleri toplantı ile taleplerini adaylara iletti, adayların görüşlerini dinledi.

    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti
    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti

    "Paradise Papers" haberleri nedeniyle yargılanan Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı beraat etti.

    90'lardan bugüne gazete manşetleri Newroz'u nasıl gördü?
    90'lardan bugüne gazete manşetleri Newroz'u nasıl gördü?

    90'dan bugüne Newroz ile ilgili atılan gazete manşetleri iktidarın politikalarıyla uyum içinde oldu.

    Mamak'ta kadınlar talepleri için CHP'li adaya protokol imzalattı
    Mamak'ta kadınlar talepleri için CHP'li adaya protokol imzalattı

    Ankara Mamak’ta yaşayan kadınlar, CHP Belediye Başkanı Adayı Adnan Demirci ile bir araya gelerek taleplerinin yer aldığı protokolü imzalattı.

    Seferihisar Belediyesinde TİS: Yüzde 26 artış sağlandı
    Seferihisar Belediyesinde TİS: Yüzde 26 artış sağlandı

    İzmir Seferihisar Belediyesi’nde kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen ile belediye yönetimi arasında toplu sözleşme imzalandı.

    REKLAM
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı
    İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı
    GÜNCELLENDİ
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölge olan Baghuz'a dönük operasyonu sürüyor. SDG'nin IŞİD'in "son mevzisine girdiği" belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    7 ilde muhalefete operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
    7 ilde muhalefete operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

    Seçime günler kala Ankara, Bursa, Balıkesir, Şırnak, Mardin, Malatya ve Adıyaman'da ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltında.

    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı
    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı

    CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldı. 

    Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verildi
    Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verildi

    Mahkeme, eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'nun hakaret iddiasıyla hakkında dava açtığı Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

    Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı.

    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin adını asla anmayacağım
    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin adını asla anmayacağım

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch saldırısını gerçekleştiren kişinin adını asla anmayacağını söyledi.

    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor
    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle bağlantılı olduğunu açıkladığı kulüplere Başakşehir'den sonra Esenler Erokspor da eklendi.

    Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 67 yıl 6 ay hapis cezası
    Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 67 yıl 6 ay hapis cezası

    Erzurum'da 15 yaşındaki yeğenini 5 yıl boyunca istismar eden sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Selma Gürkan: Birlikte yönetmenin tek yolu halkın örgütlü mücadelesi
    Selma Gürkan: Birlikte yönetmenin tek yolu halkın örgütlü mücadelesi

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, yerel seçimlere ilişkin sorularımızı yanıtladı: Parti seçimlerde nasıl bir yol izleyecek, emekçilere çağrısı ne?

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?

    20 yıldır tersanede çalışan Ali Doğan, Tuzla'da belediye meclis üyeliğine neden aday olduğunu ve yerel yönetim anlayışını Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması

    Hürriyet, Posta ve CNN Türk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği sözleri ‘haberleştirdi’.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Mart 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Mart 2019 Salı

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalıştık.

    Sezgin Tanrıkulu: Şubat ayında 170 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi
    Sezgin Tanrıkulu: Şubat ayında 170 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şubat 2019 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.

    FETÖ Çatı Davası'nda Mehmet Özhaseki ayrıntısı
    FETÖ Çatı Davası'nda Mehmet Özhaseki ayrıntısı

    FETÖ davası kararında, Cumhur İttifakı Ankara Adayı Mehmet Özhaseki’nin, başkan olduğu dönemde Kayseri Belediyesinin FETÖ'ye destek vermesi yer aldı.

    Merter'den izlenimler: Hep patronlar mı siyaset yapacak?
    Merter'den izlenimler: Hep patronlar mı siyaset yapacak?

    Ercüment Akdeniz, Güngören Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Gönül Karagenç adına yürütülen seçim çalışmasından izlenimlerini yazdı.