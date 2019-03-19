Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti

"Paradise Papers" haberleri nedeniyle “hakaret ve iftira” suçlamasıyla yargılanan Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı’nın karar duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çağrı Sarı hakkında "üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından" beraat kararı verildi.

Siyasetçiler ile patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferlerini konu alan ve Türkiye’den geçen dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak’ın adının geçtiği, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘offshore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan Paradise belgelerine ilişkin haberler Evrensel'de yayımlanmıştı.

50 ülkeden 120’den fazla politikacı ile çok sayıda patronun off shore hesaplarıyla ilgili "Paradise Papers" adı verilen ve toplam 13 milyon 400 bin belge dünya genelinde 96 basın-yayın kuruluşu tarafından incelenerek yayımlandı. Belgelerde Türkiye’den de siyasetçiler ve yakınlarının adı geçmişti.

Adı geçen belgelere ilişkin Evrensel'de 8 Kasım 2017 tarihli “Paradise Papers kayıtlarından Albayrak ve ağabeyi de çıktı” ve 9 Kasım 2017 tarihli “Paradise Papers: Kendilerine cennet halka cehennem” başlıklı haberler nedeniyleo dönem Evrensel'in Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı'ya dava açılmıştı. ‘Hakaret’ ve ‘iftira’ iddialarıyla açılan davada Sarı için 6 yıla kadar hapis cezası istendi. (HABER MERKEZİ)