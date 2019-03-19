Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “himayesinde” olduğunu ilan ettiği futbol kulüplerine Esenler Erokspor da eklendi. Daha önce bu sezon Süper Lig şampiyonluğuna oynayan Başakşehir için "Kurduğum takım" diyen Erdoğan, gençliğinde formasını giydiği Esenler Erokspor Kulübünü "Başakşehir'in altındaki proje takım" olarak tanımladı ve kulübün Başakşehir'in altyapısını oluşturduğunu söyledi.

2. PROJE TAKIMI: ESENLER EROK

Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Başakşehir'i kurduğum gibi bir de onun altında proje takım var, o proje takımı da mahalle takımı olarak çocukluğumda 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor, Esenler Erok diye. İkisi de bunların başarılı gidiyor. Esenler Erok da ikinci sırada, o da çıkabilir" dedi.

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Esenler Erokspor, Teknik Direktör Hikmet Sevim tarafından çalıştırılıyor ve bu sezon 27 maçta 47 puan topladı. 2017’de yenilenen Yeni Esenler Kemer Stadı’nda maçlarını oynayan sarı-yeşilli kulüp son yıllarda önemli bir çıkış içinde.

HIZLA YÜKSELİYOR

2015/16 sezonu sonunda Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Erokspor, 2016-2017 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta Play-Off maçları sonucunda tarihine ilk kez 3. Lig’e yükseldi. 1959’da Kasımpaşa’da kurulan kulüp, 2018/19 sezonu öncesi şirketleşerek yeniden yapılandı ve merkezini Esenler’e taşıyarak Esenler Erokspor adını aldı.

ŞAHİN VE BAK DA OYNADI

Yıllarca İstanbul amatör liglerinde mücadele eden kulübün geçmişte formasını giyen AKP’liler arasında Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bulunuyor.

DEV ERDOĞAN POSTERİ ASMIŞTI

Kulübün başkanlığını TOYA Yapı’nın patronu Zafer Topaloğlu yapıyor. Topaloğlu, 2014 seçimleri öncesi Cevizlibağ’da Basın İlan Kurumu’na dev Erdoğan posteri açılması sonrası açıklama yaparak binanın kendilerine ait olduğunu, Basın İlan Kurumu’nun kiracı olduğunu açıklamıştı. (SPOR SERVİSİ)